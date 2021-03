Gyermekek százainál nem volt mellékhatása a Pfizer oltásának

A hatszáz tinédzser beoltásából származó információ az első biztató jel arra nézvést, hogy a vakcina gyermekekben történő használata is biztonságos: még nem klinikai tesztek eredményéről van szó, Izraelben ugyanis a 12 év fölöttiek oltására is használják már a vakcinát, ha olyan gyermekről van szó, akit valamilyen alapbetegség magas rizikófaktorúvá tesz.

Százak kapták meg

Boaz Lev izraeli egészségügyi miniszter arról számol be a The Guardian tudósítása szerint, hogy eddig mintegy 600 gyermeket oltottak be.

"Nem találkoztunk komoly mellékhatással, még az enyhe mellékhatások is igen ritkák voltak. Ez megnyugtató"

– fogalmazott. A beoltott gyerekek közt cisztás fibrózissal együtt élő fiatalok is voltak.

Jelenleg két gyártó teszteli oltását gyerekeken: a Pfizer a 11 év fölötti korosztályban, míg az AstraZeneca a 6 év fölötti gyerekek körében vizsgálódik. A klinikai tesztek eredményére még hónapokat kell várnunk. Az izraeli választás arról, hogy elkezdjék a vakcinát gyerekeknek is adni, így valószínűsíthetően hónapokkal előzi meg azt, hogy más országok is elkezdjék a gyermekek immunizációját.

Gyorsan oltanak

Az izraeli oltási kampány továbbra is nagy ütemben halad: már a lakosság több mint fele megkapta első oltását, heteken belül pedig a népesség hatvan százaléka válik két oltással teljesen védetté a koronavírussal szemben. A hatvanszázalékos átoltottság a korábbi számítások szerint a nyájimmunitás alsó határát jelentheti, amelynél a tömeges immunitás hatására a vírus elkezd majd eltűnni. A gyorsabban terjedő variánsok hatására azonban a nyájimmunitást már magasabb átoltottságra kezdik tenni: Anthony Fauci amerikai egészségügyi főtanácsadó már 90 százalékos átoltottságról beszél. Ez Izrael számára probléma, mivel

lakosságának negyede gyermekkorú.

A mostani tervek szerint az oltási kampánnyal áprilisra végez az ország, ezt követően pedig jöhet a gyermekek oltása.

Nem a nyájimmunitás számít

Egyes kutatók ugyanakkor azt javasolják, vessük el a nyájimmunitás gondolatát és azért vegyünk fel oltást, hogy azzal a súlyos, kórházi kezelést megkövetelő megbetegedések és a halálozások száma alacsonyabb lehessen. Izraelben egyelőre csökken is ezeknek a súlyos eseteknek a száma, az új fertőzéseké szintén, de nem annyira drámai mértékben. Az ország egyelőre még az 50 év fölöttiek immunizációját részesíti előnyben, mivel rájuk nagyobb veszélyt jelent a koronavírusos megbetegedés.

A gyermekek oltásánál a szülői beleegyezés is olyan pont, amely megakaszthatja a folyamatot: Izraelben felmérések szerint jelenleg a szülők 41 százaléka adatna be koronavírus elleni oltást 6-15 éves gyermekének, 30 százalék bizonytalan, 29 százalék pedig nem kérné. A vírus és a gyerekek A koronavírus nem jelent nagyon nagy veszélyt a gyerekek számára, ők ráadásul kevésbé fogékonyak rá, mint a felnőttek.

A legtöbb gyermeknél tünetek nélkül vagy nagyon enyhe tünetekkel zajlik le a fertőzés.

Az egyes alapbetegséggel rendelkező gyerekek esetében ugyanakkor komoly problémát jelenthet az.

Ritka esetben többszervi gyulladás is lehet a koronavírus szövődménye a friss fertőzés után 2-4 héttel, ami nagyon súlyos állapothoz is vezethet.

Nyitókép: MTI/DPA pool/EPA/Andreas Arnold