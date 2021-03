Kilép a Fidesz az Európai Néppárt frakciójából

Az Európai Néppárt európai parlamenti frakciója elfogadta új szabályzatát. A módosítás többek között lehetővé teszi az egyéni tagság megszüntetése mellett egy egész csoport tagságának kollektív megszüntetését is kellő indokok alapján, a pártcsalád alapszabályának legsúlyosabb megsértése esetén.

A 148 támogató, 28 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett elfogadott alapszabály lehetővé teszi egész delegációk kizárását és tagságuk felfüggesztését, amíg korábban ezekre csak adott képviselő esetében volt lehetőség. A szöveg megtartotta azt a szabályt, amely a kizárásról szóló döntéshez kétharmados többség meglétét írja elő.

A módosított működési szabályzat szerint egy tag vagy egy teljes képviselőcsoport jogainak ideiglenes, meghatározott idejű felfüggesztésének elfogadásához szintén kétharmados többség szükséges.

A döntés után szinte azonnal bejelentette a Fidesz, hogy kilép az EP frakcióból. Novák Katalin, a Fidesz alelnöke a Twitteren közölte: nem hagyhatják, hogy elhallgattassák EP-képviselőiket vagy korlátozzák őket a szavazati jogukban. A prioritás a világjárvány kezelése és emberéletek megmentése.

We will not let our MEPs be silenced or limited in their capacity to represent our voters. Tackling the pandemic and saving lives remains our number one priority. Therefore, following the adoption of new rules in the @EPPGroup, #Fidesz has decided to leave the Group. pic.twitter.com/WSx1PmtKQ8