Új videón a Hamász magyar túsza

Az iszlamista Hamász terrorszervezet videófelvételt tett közzé szombaton két, október 7-én elhurcolt izraeli túszról, köztük a magyar-izraeli kettős állampolgárságú Omri Miranról.

A 47 éves Omri Mirant, két kislány édesapját a Nahal Óz kibucban található otthonából vitték el a terroristák a Gázai övezetbe, ahonnan azóta, egészen szombatig nem volt róla életjel. Egyik kislánya csak féléves volt elrablásakor.

Miran mellett a 64 éves amerikai-izraeli kettős állampolgárról, Keith Siegelről is közzétettek egy felvételt.

The Miran and Siegel families have given permission to share this video of Keith and Omri which was released by the jihadi death cult psychopaths holding them hostage.



Keith and Omri – two Israeli fathers abducted from their homes on October 7 – need to come home now… pic.twitter.com/VVh68UGVVZ