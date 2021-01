Bejelentés: maradnak a korlátozó szabályok március 1-ig - Kormányinfó percről percre

Gulyás Gergely: az oltási rendet be kell tartani - mindenkinek. A 60 év alatti városvezetők még később következnek majd.

2021.01.28. 11:04

Magyar Falu Program

Gulyás Gergely: 45 milliárd forint jut a falvakban jutó kisboltok támogatására. A multik megérkeztével a kisboltok sorra zárnak be, de a falvakban elérhetőknek kell lenni a közszolgáltatásoknak. Támogatjuk közösségi terek létrejöttét, ahol bolt, posta és gyógyszertár is lehet egyszerre, akár ez egyesülhet benzinkutakkal is. A pályázatot meghirdetjük hamarosan.