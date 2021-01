Szakértő: csak korlátozottan fontos, hogy Biden új külügyminisztere magyar gyökerekkel bír

A magyar felmenőkkel bíró Antony Blinken amerikai külügyminiszterré való kinevezésével a transzatlanti kapcsolatok megerősödése várható, ám az Egyesült Államok elsődleges külpolitikai kihívása Kína gazdasági, politikai és akár katonai megerősödése - mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Tanulmányok Kutatóintézetének munkatársa, Csizmazia Gábor.

"Antony Blinken édesapja volt Magyarországon nagykövet még sok évvel ezelőtt, és kifejezetten szoros szálakkal kapcsolódik Európához, a családban több holokauszt-túlélő is van. Komoly kötelékek vannak tehát, folyékonyan beszél franciául, és általában a transzatlanti együttműködés híve, következetes profilja van, közvetlenül bekötve Joe Bidenhez" - világította meg az érem egyik oldalát a szakértő, utalva arra, hogy Blinken már akkor Biden szárnysegédje volt, amikor a most hivatalba lépő elnök még Barack Obama alelnöke volt, sőt, még Biden szenátor korában is együtt dolgoztak 2008 előtt.

Viszont hogy mire lehet számítani miniszterként Antony Blinkentől, azt Csizmazia Gábor szerint nem az ő személye fogja eldönteni.

"Kifejezetten az európai kapcsolatok ügyével az Egyesült Államok helyettes államtitkári szinten foglalkozik, nem tudjuk, ki lesz az"

- tisztázta.

Azt sem tudjuk, ki lesz a Budapestre akkreditált nagykövet - várhatóan a korábbiakhoz hasonlóan nem karrierdiplomata érkezik -, de a szakértő szerint van egy másik fontos kérdés a személyügyeken és az adminisztráción túl; a geopolitika és a nemzetközi reálpolitika.

"Bár nyilván fontosak lesznek újra az európai szövetségesek, viszont az elsődleges külpolitikai kihívás a Kínai Népköztársaság gazdasági, politikai, katonai megerősödése;

van egy dilemma abban, hogy Kína regionális hatalom szeretne-e lenni vagy hosszabb távon szeretné-e átvenni az Egyesült Államok hegemón szerepét a nemzetközi rendben."

Csizmazia Gábor úgy látja, Budapest és Washington viszonya nem lesz "bilaterális", hisz az Egyesült Államok világhatalomként inkább azt várja, hogy legyen Európában megegyezés, hisz a közös állásponthoz tud valamilyen módon viszonyulni.

Nyitókép: MTI/AP/Carolyn Kaster