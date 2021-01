Alekszej Navalnij szabadon engedését követelik Európa vezetői és Joe Biden tanácsadója

Navalnij Berlinből érkezett haza, ahol kórházban kezelték, miután augusztusban megmérgezték Szibériában, több nyugati laboratórium megállapítása szerint Novicsok típusú idegméreggel. A Kreml tagadta, hogy köze lett volna az incidenshez. Letartóztatását egy felfüggesztett börtönbüntetés letöltendővé változtatására beadott bírósági keresettel indokolták az orosz hatóságok.

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke Twitter-üzenetében elfogadhatatlannak minősítette a történteket. "Felszólítom az orosz hatóságokat, hogy azonnal bocsássák őt szabadon" – írta bejegyzésében.

The detainment of Alexey #Navalny upon arrival in Moscow is unacceptable. I call on Russian authorities to immediately release him. — Charles Michel (@eucopresident) January 17, 2021

"Navalnij őrizetbevétele egy újabb kísérlet az oroszországi demokratikus ellenzék megfélemlítésére" – írta a Twitteren Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök, szintén az orosz ellenzéki politikus azonnali szabadon engedését követelve. A történtekre "gyors és határozott választ kell adni az Európai Unió szintjén. Az állampolgárok jogainak tiszteletben tartása a demokrácia sarokköve" – írta a lengyel kormányfő.

Litvánia bejelentette, hogy Oroszország elleni újabb szankciók gyors elfogadását fogja kérni az Európai Uniótól. "Felszólítjuk Oroszországot, hogy haladéktalanul engedje szabadon Navalnijt, és emeljen vádat az ellene elkövetett merénylet felelőseivel szemben" – írta nyilatkozatában Gabrielius Landsbergis litván külügyminiszter. Egy korábbi Twitter-bejegyzésében Landsbergis közölte, hogy a szomszédos Lettország és Észtország szintén azon fog dolgozni, hogy az unió hozzon újabb korlátozó intézkedéseket Oroszországgal szemben.

Az orosz ellenzéki politikus azonnali szabadon bocsátását szorgalmazta a francia külügyminisztérium is vasárnap. "Franciaország súlyos aggodalommal értesült Alekszej Navalnij oroszországi letartóztatásáról" – hangsúlyozta Agnes von der Muhll külügyminisztériumi szóvivő. Franciaország, "európai partnereivel együtt a legnagyobb éberséggel fogja figyelemmel követi a helyzetet" – tette hozzá nyilatkozatában a szóvivő.

"A Kreml Navalnij elleni támadása nem csupán az emberi jogok megsértése, de egyben támadás a hangjukat hallatni akaró orosz emberek ellen is" – húzta alá Jake Sullivan.

Mr. Navalny should be immediately released, and the perpetrators of the outrageous attack on his life must be held accountable. The Kremlin’s attacks on Mr. Navalny are not just a violation of human rights, but an affront to the Russian people who want their voices heard. — Jake Sullivan (@jakejsullivan) January 17, 2021