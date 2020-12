Szakértő: ez nem vet jó fényt az amerikai elnökválasztásra

Ugyan az elnök tanácsadóinak, jogászainak joguk van megkérdőjelezni a választások tisztaságát, azonban egyértelmű, hogy csak abban az esetben fognak a beadványoknak helyt adni, ha bizonyítani tudják, hogy valóban visszaélések történtek – fogalmazott az InfoRádiónak Magyarics Tamás, aki szerint a szavazatok – különféle okok miatti – újraszámlásának egy-egy körzetben nem lesz érdemi hatással a jelenlegi eredményre, ami szinte megegyező, csupán fordított előjellel, mint 2016-ban volt.

Időközben Donald Trump első jelentősebb interjúját adta az elnökválasztást követően a Fox News reggeli műsorában, ahol az elmúlt hetek tőle érkező Twitter-üzeneteit ismételte meg, miszerint számára megmagyarázhatatlanul sok levélszavazat érkezett be, és továbbra is úgy érzi, az elnökválasztás nem dőlt el. A külpolitikai elemző ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, valóban sokkal nagyobb arányban érkeztek levélszavazatok, és – teljesen elvi alapon – csakugyan jobban fennállhat a lehetőség ezek esetében a visszaélésekre. Elég csak arra gondolni, hogy nemcsak a hivatalos szavazóhelyiségekben, vagy a postán volt mód a feladásukra, hanem plázákban is gyűjtötték. Megjegyzendő, elsősorban nem a republikánusok, hanem a demokraták éltek ezzel a fajta lehetőséggel.

Vitákat szült az is, hogy a levélszavazatokat meddig lehet elfogadni, ugyanis általánosságban a szavazás napjáig kellene beérkezniük, azonban akadt olyan állam, ahol a bíróság, lásd Pennsylvania, engedélyezte, hogy a szavazás napjáig feladottakat is beszámítsák, aminek termesztésen vitatják a jogszerűségét. Továbbá azt is többen sérelmezték, illetve észrevételezték, hogy a választás éjjelén november 3-ról 4-re négy kulcsfontosságú államban óriási tömegű levélszavazat érkezett, elsöprő többségük Bident megjelölve.

Magyarics Tamás úgy véli, bizonyosan történhettek visszaélések, ami nem vet jó fényt az amerikai elnökválasztásra, de hogy ebből milyen következtetéseket fognak leszűrni, nehéz előre látni. Ugyanis az Egyesült Államokban államonként szervezik meg a választásokat, amire a szövetségi kormányzatnak nincs érdemi ráhatása.

Nyitókép: MTI/EPA/Erik S. Lesser