Az elnökválasztás napjáig mélyülhet a krízis az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államokban voltak már rosszabb évek, lőttek már le elnököt, egy időben Martin Luther Kinget, de ehhez képest a 2010-es években alighanem a mostani a legnagyobb és legmélyebbre ható társadalmi krízis, amelynek még csak az eleje látszik, kibontakozása pedig az elnökválasztással párhuzamosan fog történni, így a következő hetekben, hónapokban alighanem tovább is mélyülhet – fogalmazott az InfoRádiónak Feledy Boton.

A külpolitikai elemző szerint a tengerentúli tüntetések résztvevői részint a meglehetősen polarizált, a koronavírus miatt kifejezetten az online térbe terelt elnökválasztási kampányra is reagálnak. Szerinte biztosra vehető, hogy akad olyan csoport, amely szempontjából meghatározó, hogy a politikai üzengetésben vegyen részt, és ne magának a krízisnek és annak mélyben húzódó okainak kezelésében. Ugyanakkor az is megállapítható történelmi szemszögből, hogy minden alkalommal, amikor komolyabb gazdasági és egyéb politikai válság alakul ki, az úgynevezett

faji probléma, rasszizmus mindig előkerült az Egyesült Államokban.

Vagyis ez egy indikátora is egyben a további intézményi és más politikai kríziseknek, amelyek most egymást erősítve törnek felszínre, és garantáltan valami nagyobb, katartikus megoldást fognak követelni, ami nem biztos, hogy megérkezik, de

a novemberi elnökválasztás napjáig fog még fokozódni

– ismételte meg a szakértő.

Ebből következően borítékolható az is, hogy a mostani események hatással lesznek a választás eredményére is. Már most látható, hogy Joe Biden demokrata párti elnökjelölt-aspiránsnak nőtt az előnye az elmúlt hetekben, ami részint Donald Trump elnök rendőrkrízishez, valamint a koronavírushoz való hozzáállásának is betudható.

Ugyanakkor semmi sincs kőbe vésve,

emelte ki Feledy Botond, emlékeztetve arra, négy éve ilyenkor sokan hittek Hillary Clinton győzelmében, és ahogyan az ő, úgy most Biden sebezhetősége is sok ponton adott.

Ráadásul arra sincs semmi garancia, hogy a krízisek ne folytatódnának, akár az ősz folyamán az Egyesült Államokban, így fordulatok még bőven várhatóak az elnökválasztásig – tette hozzá a külpolitikai szakértő.

Nyitókép: MTI/EPA/Alba Vigaray