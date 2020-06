Súlyos zavargások az Egyesült Államokban, szükséghelyzetet rendeltek el több városban

A vasárnap két philadelphiai tévéállomástól származó felvétel is azt mutatta, hogy a fiatalok több rendőrautót összetörtek és legalább egy üzletet kifosztottak – írta a BBC.

Több amerikai városban kijárási tilalmat vezettek be.

#BREAKING: Looting continues in #Philadelphia...Chopper 6 over 52nd/Walnut Streets in West Philly...as people storm a drug store and a clothing store. @6abc pic.twitter.com/foeq5J4Pp5