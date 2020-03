Magyarországon is megjelent a koronavírus - napinfó

Magyarországon is megjelent a koronavírus - jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor a Facebook oldalára feltöltött videóban elmondta: két Magyarországon tanuló iráni diáknál mutatták ki a kórokozót. Hozzátette: mindkét fertőzött tünetmentes, a Szent László kórházban kezelik őket. A kormányfő hangsúlyozta: a járványügyi helyzet kezelésére megvannak a jogszabályi feltételek, az egészségügyi személyzet felkészült és rendelkezésre állnak a szükséges tárgyi eszközök is. Szlávik János a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa arról beszélt, hogy a két diák a napokban járt Iránban; azt még vizsgálják, hogy milyen körülmények között fertőződtek meg és merre jártak Magyarországon.

A Semmelweis Egyetem gyógyszerészhallgatója volt az egyik iráni diák, akinél kimutatták a koronavírus fertőzést - közölte az intézmény az InfoRádió kérdésére. A tájékoztatás szerint az egyetem rektora intézkedett arról, hogy a 16 fős, negyedéves, angol nyelvű évfolyam hallgatói egyelőre nem vehetnek részt előadáson és gyakorlaton, számukra az interneten biztosítják az oktatási anyagokat.

Péntektől jövő csütörtökig 9 magyar állampolgár hagyhatja el a karantént abból a 12 emberből, akit a koronavírus miatt vetettek alá az intézkedésnek a világ több pontján – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta: az érintettek Olaszországban, Spanyolországban, Németországban és Japánban vannak karanténban és jól érzik magukat.

Két napig voltak Budapesten azok a Milánóban tanuló egyetemisták, akiknél Csehországban kimutatták a koronavírust - közölte az országos tisztifőorvos. Müller Cecília elmondta: a diákok busszal érkeztek Bécsből, és egy bérelt lakásban aludtak.

A koronavírusról és az illegális migrációról tájékozódott a nemzetbiztonsági bizottság. Stummer János, a testület jobbikos elnöke a zárt ülés után azt mondta: a koronavírus-járvány ügyében minél részletesebb és pontosabb tájékoztatást kért az emberek számára.

Rendkívüli csúcstalálkozót tartottak a visegrádi országok kormányfői Prágában. Andrej Babiš cseh kormányfő azt mondta: szorosabb lesz a V4-ek együttműködése és szükség esetén konkrét segítséget is nyújtanak egymásnak.

Olaszországban száz fölé emelkedett az újfajta koronavírus okozta fertőzés halálos áldozatainak a száma. A polgári védelem közölte: egy nap alatt 28-an haltak meg. Az oktatási miniszter bejelentette: március 15-ig az egész országban leállítják a tanítást.

Szlovákiában a parlamenti választásokon győztes, jobboldali Egyszerű Emberek és Független Személyiségek párt elnökét bízta meg kormányalakítással az államfő. Igor Matovič már a szombati voksolás után bejelentette, hogy egy alkotmányozó többséggel rendelkező kormányt szeretne alakítani.

A németországi Türingiában megválasztották miniszterelnöknek Bodo Ramelow korábbi kormányfőt. Ezzel véget ért a tartomány kormányozhatóságát fenyegető politikai válság. A Baloldal, a szociáldemokraták és a Zöldek a következő hónapokban kisebbségben kormányoznak, és a tervek szerint jövő áprilisában előrehozott választást tartanak.

Ukrajnában új miniszterelnököt választott a parlament, amely előzőleg döntött az előző kormányfő menesztéséről. Olekszij Honcsaruk leváltását az tette lehetővé, hogy maga nyújtotta be lemondását. Vele együtt leköszönt a kabinet is. Volodimir Zelenszkij államfő a kijevi parlamentben mondott beszédében hangsúlyozta: határozottabb kormányzásra van szükség Ukrajnában.

Kiszállt az amerikai elnökválasztási harcból Michael Bloomberg. A milliárdos üzletember, volt New York-i polgármester azt követően döntött így, hogy a keddi demokrata párti előválasztásokon a 14 államból mindössze a tengerentúli Amerikai Szamoán sikerült győznie.