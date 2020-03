A feltámadó Biden komoly fenyegetést jelenthet Trumpra

„Hát nem hiába hívják szuperkeddnek” – kezdte diadalittas beszédét Joe Biden, akinek kampánya a poraiból támadt fel. Néhány nappal korábban veszett ügynek nézett ki az ambíciója, hogy a Demokrata Párt színeiben ő szállhasson majd szembe Donald Trumppal a novemberi elnökválasztáson.

A demokraták elnökjelöltjének megnevezéséhez vezető előválasztásokon sokáig egyetlen államot sem nyert meg. Aztán szombaton hirtelen begyűjtötte Dél-Karolina voksait és a szuperkedden további nyolc államban győzött. Így a júliusi, jelöltállító kongresszuson már szép számmal szavaznak majd rá az egyes államokat képviselő demokrata küldöttek.

Fej fej mellett a két idős jelölt

„Nagyon is életben vagyunk!” – harsogta hívei ujjongása közepette, miközben nyilvánvalóvá vált, hogy kétesélyes lett a demokrata jelöltállító verseny. Vagy Biden, vagy a delegátusok számában vele szinte holtversenyben lévő Bernie Sanders szenátor lehet a republikánus Donald Trump elnök ellenfele. Utóbbi nagyon hisz abban, hogy ő lesz a jelölt.

A demokraták közben elfelejthetik az iowai előválasztás szégyenét, amikor a szavazatszámlálási káosz miatt napokig kellett várni az eredményre.

Hát, ez a drága befektetés nem jött be

Volt azonban most is komikus elem. Michael Bloomberg milliárdos, volt New York-i főpolgármester alaposan elszámolta magát. Későn szállt be a vetélkedésbe és így félmilliárd dollár elköltése után csak a mindössze nyolc delegátust adó tengerentúli Amerikai Szamoa voksait tudta megszerezni.

Bloomberg osztott-szorzott, és kiszállt, ezzel pedig hatalmas lökést adott Bidennek. Mivel novemberig bérelt irodákat és vett fel kampányaktivistákat, ezeket most átadta Bidennek – így a centrista jelölt nagy hátszelet kapott a népszerű Sanders elleni csatára. Barack Obama volt elnök közben rábeszélte az egyik visszalépő jelöltet, Pete Buttigieget, hogy ő is Bident támogassa.

Trump aggódhat a rivális jelöltek miatt

A jövő héten jön a liberális beállítottságú Washington állam, ahol Sanders lehet a győztes. Sőt, utána Michiganben is jók az esélyei.

A nagy kérdés, hogy előretör-e a hónapok során valamelyik jelölt vagy fej fej mellett haladnak majd a jelöltállító konvencióig.

Ami bizonyos, az immár valódi ellenfelektől tartó Trump és a Fehér ház újra össztüzet zúdít majd Bidenre.

Ismét előveszik majd az ő és fia ukrajnai ügyeit, azt, hogy az ifjabb Biden hatalmas fizetést söpört be egy korrupciós ügybe keveredett ukrán cégnél, míg apja kikényszerítette egy ukrán főügyész menesztését.

Nyitókép: MTI/EPA/Etienne Laurent