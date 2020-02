Koronavírus: míg a világ szigorít, a WHO a félelem ellen szól

A CNN hétfői összesítése szerint világszerte már 362 ember halálát okozta a decemberben Kína belső részén – a Hupej tartományban lévő Vuhan városában – kitört koronavírus, több emberét, mint a korábbi SARS, a fertőzöttek száma pedig 17 300-nál is több. A vírus miatt 60 millió ember van helyi karanténban.

Azonban - mint az amerikai csatorna emlékeztet - nem árt arra is figyelni, hogy

Kínán kívül egyelőre mindössze egy ember haláláról tudni,

miatta a Fülöp-szigeteken gyászolnak.

Ugyanezt a "kottát" látja az Egészségügyi Világszervezet is, amelynek főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz Genfben úgy nyilatkozott, ha megteszik a megfelelő erőfeszítéseket az új koronavírus gócpontja környékén Kínában, akkor a fertőzés terjedése más térségekbe minimális mértékű és lassú lesz, és a járványt ellenőrzés alatt lehet tartani. A WHO vezetője szerint nincs szükség olyan intézkedésekre, amelyek feleslegesen megbolygatják a nemzetközi kereskedelmet és az utazásokat. A szervezet arra biztat minden országot, hogy

csak bizonyítékokon alapuló és következetes lépéseket tegyen.

Tedrosz elmondta: nagyon fontos a szóbeszédek és a félretájékoztatás elleni fellépés, ezért együttműködnek a Google internetes keresőrendszerrel annak érdekében, hogy a koronavírus témájában indított kereséseknél a WHO által közölt információk jelenjenek meg először, a világnak tudnia kell, hogy

Kínán kívül csak 151 fertőzést

jelentettek az egészségügyi hatóságok.

A vírus a jelenlegi adatok szerint a világ 25 országában jelent meg.

Köztük Oroszországban is, ahol egy friss bejelentés szerint azonnal kitoloncolhatják, illetve karanténba zárhatják mindazokat, akiknél felmerül a koronavírus gyanúja – eddig két fertőzött betegről tudnak az országban. Előbbi sors a külföldiekre, utóbbi az oroszokra vár.

A magyar kimenekítéshez hasonlót hajtott végre nemrég Olaszország is, 56 embert hoztak haza – egy Rómán kívüli reptérre vitték őket. Hasonlóság az is, hogy – a budapesti intézkedéshez hasonlóan – 14 napig a külvilágtól elzártan tartják az olaszokat is. (Az olasz területen lévő kínai turistákat kiszállítják az országból.)

Olasz tudósok közben bejelentették, hogy megtalálták a koronavírus DNS-ét, Thaiföldön pedig már ennél is többet "tudnak": helyi orvosok

sikeresen kezeltek súlyos új koronavírusos megbetegedéseket influenza- és HIV-vírus elleni gyógyszerek kombinációjával,

az első eredmények jelentős javulást mutatnak a betegeknél a kezelés után 48 órával.

Ha Hongkong és Kína viszonya nem lenne elég feszült, akkor a koronavírus újabb teherként jelentkezik, a törpeállam határátkelőket zárt el Kína felé – a hongkongiak feje még amiatt is fájhat, hogy 5 napos egészségügyi dolgozói sztrájk van náluk. Ellenben a folyamatos tüntetések lendületét a koronavírus miatti félelem visszavetette – tudósít szintén a CNN.

Dél-Korea viszont inkább a segítés pártján áll amellett, hogy saját állampolgárait igyekszik kimenekíteni a fertőzött zónából. Mun Dzse In elnök az után intézett népéhez beszédet, hogy kedden életbe lép a Hupej tartományban járt emberek korábban kelt kitiltása Dél-Koreából. Az országban 913 ember van karanténban, illetve megfigyelés alatt.

Csehország is a legfelső szinten reagált: nincs már légi forgalom Prága és Kína városai között – ismert, ugyanezt a döntést Budapest is meghozta.

Az Európai Unióból frissen kilépett Egyesült Királyság közben 26 millió fontos "vakcinakassza" megnyitását jelentette be.

Kína világtól való elzártságát és gazdasági bajait tovább tetézi, hogy a kereskedelmi leállás mellett például a Renault vuhani gyára sem termel; a Föld legnépesebb államának több százalékkal visszavetheti a GDP-jét a koronavírus, illetve az azt övező óvintézkedések és pánik.

Az Egyesült Államok és Kína konfliktusának enyhítésében sem segít a koronavírus, Kína nem engedte leszállni az egyik amerikai kimenekítőgépet, amire Washington választ várt; a pekingi külügy annyit jelzett: össze kell hangolni a légi kapacitásokat az igényekkel.

Nyitókép: MTI/AP