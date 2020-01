Az új, a kutatók szerint kígyóból származó új koronavírus kiindulási pontjaként számon tartott Vuhanba ellátogaott az AFP hírügynökség, amely a Twitter-oldalára töltött fel egy videót a közép-kínai, 11 millió lakosú nagyvárosról, amelyben lezárása előtt nyüzsgő élet zajlott, lezárása óta azonban olyan, mintha kiürült volna.

VIDEO; The normally bustling streets of Wuhan are deserted as new restrictions go into effect banning most cars from the streets of the metropolis of 11 million pic.twitter.com/3DMvz3pnYi