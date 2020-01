Alattomosabb a SARS-nál az új koronavírus

A kínai hatóságok egyelőre csupán korlátozott ismeretekkel rendelkeznek a vírusról, és még a lehetséges mutációk okozta kockázatok is tisztázatlanok. Az igazgató kiemelte: az atípusos tüdőgyulladás (SARS) vírussal ellentétben - amely egyébként szintén a koronavírus egy típusa -, a tavaly decemberben Vuhanban megjelent, új típusú koronavírus már a lappangási időszakban is fertőző, ami azt jelenti, hogy olyan ember is képes továbbadni a vírust a vele közeli kapcsolatba kerülőknek, akinél még semmilyen tünet nem jelentkezett.

A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság szerint a január 24-étől 31-éig tartó holdújévi munka- és tanítási szünet kiváló alkalmat biztosít az emberek elkülönítésére és a különböző, fertőtlenítő intézkedésekre. A bizottság vezetője elmondta: bár a legújabb klinikai tesztek eredménye szerint a vírus egyre fertőzőbbé válik, a szigorú intézkedésekkel a járvány terjedését ebben az időszakban még alacsonyabb költséggel és gyorsabb ütemben lehet megállítani. A vezető az elkövetkező időszakra további intézkedések bevezetését jelezte előre.

Dolgoznak az oltóanyag kifejlesztésén Sikerült izolálniuk a jelenlegi járványt okozó vírustörzset az új koronavírus elleni oltóanyagot fejlesztő kínai kutatóknak, ez kulcsfontosságú lépés a vakcina felé - számolt be Hszü Ven-po, a járványügyi intézet illetékese. Szakértők azonban aláhúzták, hogy egyelőre nem tudnak túl sokat a kórokozóról. A tüdőgyulladást okozó vírus halálos áldozatainak száma 56-ra nőtt Kínában, és világszerte több mint kétezer fertőzöttet regisztráltak

Utazási stop

Súlyosnak minősítette a járvány következtében kialakult helyzetet Hszi Csin-ping kínai elnök.

A kínai hatóságok hétfőtől leállítják az összes csoportos utazást bel- és külföldre egyaránt. A csoportos utakat Kínán belül már pénteken beszüntették.

A vírus behurcolását elkerülendő a pekingi hatóságok vasárnaptól leállítják a kínai főváros és a tartományok, valamint a Peking környéki városok közötti távolsági buszjáratokat is. Pekingben eddig már 30 megerősített fertőzést rögzítettek, de ezek nem mindegyike vezethető vissza Hupej tartománybeli látogatásokra.

A pekingi hatóságok vasárnap reggel smsben azt javasolták a lakosságnak, hogy inkább ne fogjanak kezet üdvözléskor a fertőzés terjedésének elkerülése érdekében.

Mindemellett vasárnap ideiglenesen betiltották a vadhús értékesítését a piacokon, boltokban, éttermekben és online platformokon. A vadakat tenyésztő farmokat elszigetelik, és a vadhús szállítását betiltják.

A kínai online kereskedelmi platformokon kígyó-, páva- és krokodilhúst is árulnak.

A kórokozó egy vuhani piacon bukkant fel először, ahol illegálisan árusították a vadhúst. A kínai kutatók szerint az új vírustörzs gazdaállata kígyó lehetett.

Bejelentették még, hogy további ezer orvost és ápolót, valamint még több egészségügyi felszerelést küldenek Vuhanba, ahová már megérkezett a hétvégén odavezényelt, több mint 1350 fős orvosi személyzet. A kormányzat emellett folyamatosan figyelemmel kíséri a vidéki települések helyzetét is, illetve a sok helyen fennálló egészségügyi készlethiány miatt az illetékes hatóságok minden lehetséges úton igyekeznek a felszerelések utánpótlását biztosítani - mondta.

