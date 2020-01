Emelkedik a 2019-es koronavírus halottainak és fertőzötteinek száma Kínában, már egy interaktív térképen is gyűjtik az információkat. A hatóságok most további korlátozásokat vezettek be, hogy ne terjedjen tovább a baj.

Miközben a vírus kiindulópontján, Vuhanban zsúfolásig megteltek a kórházak és már egy kezelőorvos is meghalt, rohamléptekkel folyik a fertőzötteket elkülönítő új kórház építése. A határidő azonban a korábban mondott három nap helyett két hét,

még úgy is, hogy megfeszített erőkkel dolgoznak az építőmunkások.

Munkások az új, ezer férőhelyes kórház építkezésén Vuhanban 2020. január 24-én. MTI/AP

Emellett a kínai vezetés egészen február 2-ig meghosszabbította a holdújévi szabadságot, hogy így korlátozza a vírus terjedését, mert az ünnep idején milliók kelnek útra. Erre azért is van szükség, mert kutatók kiderítették, hogy az már

a két hetesre becsült lappangási időszakban is tud fertőzni, amikor még nem jelentkeznek tünetek.

Li Kecsiang, kínai miniszerelnök ellátogatott Vuhanba, amely a karantén miatt kísértetvárosnak tűnik – az utcákon alig járnak emberek. Ő az eddigi legmagasabb rangú vezető, aki a városba érkezett. A politikus védőöltözékben és maszkban beszélt kórházi dolgozókkal és betegekkel.

A helyi lakosok közben arra is panaszkodnak, hogy

drasztikusan megugrottak az élelmiszerárak.

Hétfőre már meghaladta a 80-at tüdőgyulladást okozó koronavírus halottainak és a 2800-at a fertőzötteinek száma. A legtöbben Hupei tartományban betegedtek meg, aminek a fővárosa Vuhan.

Védőmaszkért állnak sorba emberek egy hongkongi üzlet előtt 2020. január 27-én. Az új, tüdőgyulladást okozó koronavírus a 11 millió lakosú Hupej tartománybeli Vuhan egyik halpiacán bukkant fel először, ahol illegálisan árusították a vadhúst. MTI/AP/Vincent Yu

Közben Hong Kong-ban a múlt héten 8 esetet regisztráltak és ezek után a Kínához tartozó terület megtiltotta a Hupejből érkezők belépését. Máshol két hetes karanténba zárják a tartományban járt utazókat.

Külföldön hétfő délutánig nem történt a koronavírushoz köthető haláleset,

annak ellenére, hogy 10 további országban találtak koronavírus által fertőzötteket.

Ágynak dőlhet az ázsiai gazdaság, rosszkor jött a vírus

Az ázsiai tőzsdéken is érezni a koronavírus okozta bajt – a japán Nikkei index például öt hónapja nem produkált akkora esést, mint most, amikor 2 százalékot veszített értékéből.

Kínában közben a Bank és Biztosításfelügyelet lépéseket jelentett be a fertőzés miatt tevékenységüket korlátozó és veszteségeket elszenvedő vállalkozások kisegítésére. A bankoknak például előírják majd, hogy csökkentsék a kamatokat, segítsék a tartozások átütemezését és folyósítsanak több rövid- és közepes lejáratú hitelt.

A vírusfertőzés a kőolaj árára is kihatott, amely az idén első ízben csúszott a hordónkénti 60 dollár alá.

Kína számára gazdaságilag

rosszabbkor nem is jöhetett volna a koronavírus

- nemrég jelentették be ugyanis, hogy az utóbbi 30 év legalacsonyabb ütemű gazdasági növekedését produkálta az ország.

Pekingnek most kevesebb a mozgástere

Az elsőszámú kárvallott a közlekedési ágazat: a vasúton az utazások 42 százalékkal estek vissza a tavalyi évhez képest. Hasonló a helyzet a polgári repüléssel is. A kínai Ctrip online utazási iroda arra kérte a külföldi utazási partnereket, hogy adják vissza azoknak az utasoknak a pénzét, akik át akarják ütemezni útjaikat.

Az utazási ágazat mellett a kereskedelem és a turizmus szenvedi el a legnagyobb károkat. Pekingben a volt császári palotakomplexum, a Tiltott Város népszerű úticél a Holdújév idején. Vasárnap, az ünnep második napján azonban elmaradtak a tömegek.

2003-ban a szintén Kínából indult SARS-vírus 2 százalékkal vetette vissza a negyedéves gazdasági növekedést. Ugyanakkor a kínai gazdaság abban az időpontban éppen egy felfelé ívelő ciklusban volt, és ezért 2003-ban még mindezzel együtt is 35 százalékos exportnövekedést ért el.

Tavaly jóval lassabb volt a növekedés, amit már amúgy is visszavetett az Egyesült Államokkal kibontakozott kereskedelmi háború.

Közben átalakult a kínai gazdaság szerkezete és a belső fogyasztás sokkal fontosabbá vált, mint korábban. A mostani koronavírus-fertőzés pedig épp ezt veti vissza.

Közgazdászok megjegyzik: Pekingnek most kevesebb a mozgástere. 2003-ban, a SARS idején expanzív pénzügypolitikát hirdettek és adócsökkentésekkel segítették a megroggyant ágazatok talpraállását. Mára viszont jelnetős deficit halmozódott fel és így ezt a módszert már kevésbé tudják alkalmazni a gazdaság megerősítésére.

Nyitókép: MTI/EPA/Vu Hong