Elemző: "felmérhetetlen szakaszba" jutott a brit politika

Szinte naponta el lehet mondani a brit belpolitikai és uniós helyzetről, de a közhely kedden fokozottan is igaz lett: azzal, hogy törvénysértőnek nyilvánította a londoni parlamenti ülésszak lezárását a brit legfelsőbb bíróság és megsemmisítette az arról hozott döntést, új helyzet állt elő.

Ismert, Boris Johnson brit miniszterelnök öt hétre a parlament felfüggesztését kérte a királynőtől, ő pedig formális kötelességének eleget téve az engedélyt megadta erre. Miután viszont a brit legfelsőbb bíróság kimondta ennek törvénytelenségét, a helyzet kulcsa - az első hírek szerint - a házelnök kezébe került, az ő feladata egyeztetni a pártokkal, hogy mikor hívják össze a parlamentet. John Bercow pedig lépett is: szerdán 12:30-ra hívta össze az ülést.

'The House of Commons will resume at 11.30am tomorrow' says Commons speaker, John Bercow.



Get the latest updates on the Supreme Court's decision here: https://t.co/sAuKzXznI2 pic.twitter.com/O7HjJnWzBF