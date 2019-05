Megsemmisítő vereséget szenvedtek a brit konzervatívok

Hajnali adatok szerint a bizarr Nagy-Britanniai EP-választás nagy győztese az alig pár hónapos Brexit Párt lett. A politikai alakulatot az a Nigel Farage vezeti, aki 2016-ban, akkor a UKIP - a Brit Függetlenségi Párt élén - kikényszerítette a népszavazást, ahol kis többséggel az Unióból történő brit kilépés hívei győztek.

A brit európai parlamenti választásokat azért lehet bizarrnak nevezni, mert egy, az EU-ból néhány hónapon belül elméletileg távozó országban tartották azokat. Mivel azonban a brit parlamenten belüli patthelyzet és így

a brexit csúszása miatt az Egyesült Királyság továbbra is EU-tagállam, a szabályok szerint 12 régiója 73 képviselőt delegálhat az Európai Parlamentbe.

A voks még nem végleges eredményei – az északír szavazatokat csak hétfőn kezdik el számolni - annyit támasztottak alá, hogy az ország továbbra is mélységesen megosztott a brexit kérdésében. Az európai választáson ugyanis két olyan párt tört a csúcsra, amelynek esélye sincs arra, hogy normális parlamenti választáson átvegye az ország kormányzását.

A fő nyertes az alig másfél hónapja indult, radikálisan EU-szkeptikus, ám most 32 százalék körüli szavazatokat begyűjtő Brexit Párt lett, amely azonnali EU-kilépést akar, úgy, hogy a Kereskedelmi Világszervezet vámszabályait kell bevezetni az EU és Nagy-Britannia között.

Egy 2016-ban még az Uniós tagságra szavazó nő például így foglalta össze sokak érzéseit a BBC egyik vitaműsorában:

"Akkor maradásra szavaztam, most, mindent mérlegelve, a Brexit Pártra.

Azért, mert demokrata vagyok. A referendumon az emberek Európa elhagyására szavaztak és meg kellett volna történnie a kilépésnek. Kisvállalkozásunk van, pusztító hatású, hogy nincs döntés. Mi, a közvélemény, a kilépést akarjuk, kérjük a politikusokat, hogy hallgassanak ránk.”

A Brexit párttal szemben a második helyre most a maradás- illetve Európa-párti Liberális Demokrata párt ugrott fel 20 százalék körüli eredménnyel. Az országot felváltva kormányzó Konzervatív és Munkáspárt közben sokkoló módon visszaszorult.

Skóciában ugyanakkor az ottani autonóm kormányzatot vezető és a brexitet elvető Skót Nemzeti Párt nyert helyi összesítésben,

maga mögé utasítva a Brexit Pártot. A brexit elakadása és a helyzet kezelése miatt dühös választók döntése azt is eredményezte, hogy a kormányzó brit konzervatívok történelmük eddigi legsúlyosabb vereségét szenvedték el.

Theresa May miniszterelnök múlt heti, drámai lemondása után pedig növekszik majd a nyomás a következő konzervatív pártvezéren és miniszterelnökön, hogy a Brexit Párt keményvonalas irányvonalát kövesse, miközben a most győztes politikai erő már azt követeli, hogy engedjék az asztalhoz ülni a brexit esetleges újratárgyalása esetére.

Ha ez nem következik be, akkor a mostani választási eredmény megismétlődik az általános választásokon is

– figyelmeztetett Nigel Farage pártvezér.

Közben a Nagy-Britanniai voksra árnyékot vetett az, hogy a szigetországban élő egyes európai uniós választók nem tudtak szavazni. Az uniós polgárok nyilatkozhattak arról, hogy saját országukban vagy Nagy-Britanniában akarnak-e választani. Amikor azonban megjelentek a brit szavazóhelyiségekben, sokakat sokkolt, hogy adminisztrációs hibák miatt törölték nevüket a jegyzékből.

Hasonló dolog történt külföldön szavazó brit állampolgárokkal is. Ügyvédi csoportok most arra számítanak, hogy többen is beperelik a brit államot az ügy miatt.

Nyitókép: MTI/AP/Alastair Grant