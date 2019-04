kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök a Liu Ho kínai miniszterelnök-helyettessel tartott csütörtök délutáni megbeszélése után kijelentette: négy héten belül aláírják Kínával a kereskedelemi megállapodást.

Az elnök a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva történelminek minősítette a még meg sem kötött egyezményt, bár úgy fogalmazott: "hősies és történelmi lesz, ha megkötjük". Trump nem jelentette be, hogy csúcstalálkozóra készülne Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

Donald Trump optimista hangot ütött meg, de megjegyzéseiből elemzők arra következtetnek:

a megállapodást akár április végére sem sikerülhet tető alá hozni. Miközben ugyanis az elnök négyhetes határidőről beszélt, hangsúlyozta azt is: "majd meglátjuk, mi történik".

Az amerikai tárgyalóküldöttség vezetője, Robert Lighthizer csütörtökön úgy fogalmazott: lényeges kérdésekben még mindig nem sikerült megállapodni. Így például nincs egyetértés a pótvámok, a technológiai transzferek kínai kikényszerítésének gyakorlata, a csúcstechnológiai cégek állami támogatása, a szerzői jogok tiszteletben tartása ügyeiben, és változatlanul nyitott kérdés, hogyan ellenőrizzék a majdani megállapodásban megfogalmazott kötelezettségek betartását. Lighthizer azonban kiemelte azt is:

"sokkal gyorsabb előrehaladást értünk el, mint azt a kezdetekkor gondoltuk".

Az amerikai elnök csütörtökön délelőtt - még mielőtt a Fehér Házban fogadta Liut - azt mondta: ha nem lesz "nagyszerű" a megállapodás, nem fogja aláírni. De pillanatnyilag remekül haladnak a tárgyalások. Nagyon bonyolult, de nagyszerű megállapodásról van szó - tette hozzá. Az amerikai-kínai tárgyalások pénteken is folytatódnak, és eredeti terveivel ellentétben Liu Ho sem utazik haza, hanem jelen lesz a tárgyalásokon.

Hónapok óta tart a vita

Washington és Peking hónapok óta áll - az elemzők által kereskedelmi háborúnak is minősített - vitában egymással. Az Egyesült Államok a kínai gazdasági és kereskedelmi gyakorlat gyökeres megváltoztatását, Kína pedig a termékeire kivetett amerikai vámok eltörlését akarja elérni.

Jó szándéka jeleként a kínai kormány hétfőn bejelentette: továbbra is fenntartja a gépjárművekre kivetett különadók felfüggesztését. A 25 százalékos különadó bevezetését decemberben függesztették fel három hónapos időtartamra, hogy így is enyhítsék a tárgyalások légkörét. Kína engedményt látszik tenni azzal is, hogy pillanatnyilag megnövelte az amerikai mezőgazdasági termékek, köztük a szója importját.

Nyitókép: MTI/AP/Manuel Balce Ceneta