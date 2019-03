Aymeric Chauprade: a Fideszt más politikai erők is szívesen látják

A Magyar Nemzet interjút készített a Szabadság és Közvetlen Demokrácia Európája nevű Európai Parlamenti frakció alelnökével, aki azt mondta, nem az Európai Néppárt padsorai jelentik majd az egyetlen lehetőséget a Fidesz uniós képviselői számára, hogy helyet foglaljanak Strasbourgban a májusi választásokat követően, mert más politikai erők is szívesen látják őket. Aymeric Chauprade kiemelte, hogy a Fideszre is szükség van Európa védelmében.

A francia politikus szerint a májusi uniós választások után jelentősen megváltozik az Európai Parlament összetétele. "Én azt tartom fontosnak, hogy a Fidesz hű maradjon az elképzeléseihez. Valamely pártcsaládhoz való tartozás csak egy eszköz. A lényeg, hogy Orbán Viktor kitartson a meggyőződése és országa érdekei mellett. A májusi uniós választások után megváltozik az Európai Parlament összetétele, más padsorokban is helyet lehet majd foglalni. Már most is van három szuverenista parlamenti csoport, de lesznek fúziók is. Én is egyazon padsorban szeretnék ülni a fideszesekkel. Vannak barátaim a néppárthoz tartozó francia képviselők, a Köztársaságiak soraiból, ahogyan a Nemzeti Tömörülés, a korábbi Nemzeti Front politikusai között is".

Arról is beszélt, hogy 2014-ben még a Nemzeti Front EP-képviselőjeként választották meg, de azután kivált a soraikból. "Nem Marine Le Pen asszonnyal volt gondom, hanem alelnöke, Florian Philippot politikai elképzeléseivel. Ő a kilépések, a brexit, az euróövezet elhagyásának híve. Én viszont Európa-párti vagyok".