Theresa May nagy ígéretet tett az íreknek

Úgy tűnik, a brit politika makacsul nem akarja elfogadni, hogy az Európai Unióból való kilépés folyamatában továbbra is csak két változat létezik: vagy rendezetlen módon, de gyorsan távozni március végén, vagy a Brüsszellel kötött alku alapján egy további kétéves átmeneti időszakban, melynek során a felek meg tudnak egyezni egy szabadkereskedelmi egyezményről. Előbbi verzió részeként visszatérne az ír szigetre a szigorú határellenőrzés, utóbbi esetében nem biztos.

Theresa May brit miniszterelnök kedden Észak-Írországba látogatott, beszédében ismertette középutas elképzelését:

azt ígérte, hogy nem engedi meg az ellenőrzött határ visszatérését.

Ezért módosítani kell az úgynevezett backstop határgaranciát, de nem szabad kivenni a brit kilépési egyezményből. May ezzel ismét szembement a kormányzó brit konzervatív párt keményvonalasaival, akik szerint a backstop az írek és az Unió ördögi terve arra, hogy a kilépés után is az EU-hoz láncolják Nagy-Britanniát azzal, hogy bent tartják az európai vámunióban. Ezért ki kell venni a kilépési paktumból, amiről viszont Brüsszel és Írország eddig hallani sem akart.

May Belfastban helyi üzleti vezetőkkel találkozott, miközben újabban olyan hangokat lehet hallani, hogy a határellenőrzést elvető ír kormány valamint a brexitpárti, és May kormányát néhány szavazattal életben tartó északír Demokratikus Unionista Párt is kész a kompromisszumra. Mindez azért, hogy március 29. előtt a brit parlament elfogadhasson egy olyan egyezményt, amely alapján a szigetország nagyobb megrázkódtatások nélkül, rendezett módon lép ki az unióból.

May értelmezése szerint,

amikor a brit parlament januárban elvetette az uniós vezetéssel kötött alkuját, amely a britek rendezett kilépését szabályozta volna, a képviselők azt mondták: módosítani kell a határgaranciát.

A miniszterelnök-asszony szerint egy „ideiglenes vámunió” a már kilépett Nagy-Britannia és az EU között lehetőséget ad arra, hogy az ír szigetre ne térjen vissza a határellenőrzés vagy Észak-Írországra ne próbáljanak más vámszabályozást ráerőltetni, mint Nagy-Britannia többi részére, amivel veszélybe sodornák a szigetország egységét.

Úgy tűnik, az EU vezetői hajlandók a rugalmasságra, hogy átsegítsék Mayt a célvonalon

– utalt rá a Financial Times. A gazdasági lap idézte az Európai Bizottság gyakorlatilag második emberét, Martin Selmayrt, aki szerint jogi garanciákat lehetne adni a brit képviselőknek, hogy az ír határgarancia csak ideiglenes lehet.

Ha a May kormány számára a szükséges parlamenti többséget biztosító északír unionisták ezzel együtt tudnának élni, akkor valószínűbbé válna a londoni parlamenti jóváhagyása és talán az is, hogy Nagy-Britannia mégiscsak egy szabályozott folyamatban lépjen ki az Unióból. Ezzel elkerülhetők lennének a gazdasági megrázkódtatások, az azonnali vámok bevezetése és az egyes termékek megdrágulása.

Kérdés, hogy az Európa kérdésében mindig is megosztott brit konzervatívok kemény magja ismét leszavazná-e a módosított megállapodást. Kommentátorok szerint az unionista támogatás tudatában több, mérsékelt euroszkeptikus tory „dominó módjára” dőlne el és állna át Mayhez.

Az is kérdés azonban, hogy EU hajlandó-e a kilépési egyezmény újratárgyalására.

Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall