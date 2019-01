Brexit - A parlamenti szavazás után sem tisztább a kép

Felhatalmazta a londoni alsóház a brit kormányt arra, hogy kérje az Európai Uniótól a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről tartott, a tavaly novemberi megállapodással lezárult tárgyalások újbóli megnyitását. A konzervatív párti brit kormány az ír-északír határ újbóli fizikai ellenőrzésének elkerülését célzó tartalékmegoldás, az úgynevezett backstop-záradék helyett kíván egyelőre nem részletezett "alternatív megoldásokról" tárgyalni az EU-val.

Theresa May miniszterelnök a kedd esti szavazás után, az alsóházban bejelentette: a kormány e felhatalmazás alapján jogilag kötelező erejű változtatásokat fog kérni a kilépési megállapodásban, szem előtt tartva ugyanakkor annak garantálását is, hogy

Az alternatív megoldást szorgalmazó módosító indítványt Sir Graham Brady, az alsóházi tory pártcsoport egyik legbefolyásosabb nem kormányzati tisztviselője terjesztette be előző este. Sir Graham javaslata értelmében az alsóházi tory pártcsoport támogatja a brexit feltételrendszeréről elért megállapodást, de csak akkor, ha a legvitatottabb elem, a backstop-mechanizmus helyett más megoldás kerül be az 585 oldalas egyezménybe az ír-északír határellenőrzés elkerülésére.

A brexit-megállapodásról két hete tartott első szavazáson az alsóház 230 fős többséggel elvetette az egyezményt, jelentős részben a backstop-mechanizmussal szembeni heves ellenállás miatt.

A konzervatív frakció, valamit a kisebbségi tory kormánynak külső támogatást nyújtó északír protestáns erő, a Demokratikus Unionista párt (DUP) a kedd esti szavazáson azonban felsorakozott kormány mögött, és megszavazta a Brady-indítványt. Ezt a voksolás előtt Theresa May külön kérte is a két frakciótól.

May a voksolás utáni felszólalásában elismerte, hogy "korlátozott a lelkesedés" az Európai Unióban a kilépési megállapodás módosítása iránt, és az erről szóló tárgyalások nem lesznek egyszerűek. A két héttel ezelőtt történtekkel ellentétben azonban

- tette hozzá, utalva az első szavazáson elszenvedett súlyos vereségre.

Az alsóház - amely kedd este, több órás vita után a brexit-megállapodáshoz benyújtott módosító indítványokról szavazott -

elutasított egy másik, nagy horderejű indítványt,

amelyet Yvette Cooper, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt egyik legbefolyásosabb képviselője, az alsóház belügyi bizottságának elnöke nyújtott be. Ez az indítvány arról intézkedett volna, hogy ha február végéig nem sikerül elfogadni valamilyen formában a kilépési megállapodást, akkor kilenc hónapra, vagyis az idei év végéig el kell halasztani Nagy-Britannia kilépését az EU-ból. A Brady-féle módosító indítvány elfogadása mindazonáltal komoly fordulat, Theresa May ugyanis eddig azzal érvelt a jelenlegi tartalékmegoldást tartalmazó brexit-megállapodás elfogadása mellett, hogy az EU - saját vámuniójának integritása védelmében - nem hajlandó olyan egyezményre, amely ezt a mechanizmust nem tartalmazza.

Az ír-északír határellenőrzés elkerülésére kidolgozott mechanizmus alapján az Egyesült Királyság, beleértve Észak-Írországot, közös vámuniós szabályozási rendszerben maradna az Európai Unióval, ha nem sikerül időben olyan átfogó kétoldalú kereskedelmi megállapodást elérni, amely feleslegessé teszi e tartalékmegoldás alkalmazását.

A keményvonalas tory brexit-tábor és a szintén erősen EU-szkeptikus DUP azonban ennek ellenére hallani sem akar a backstop-megoldásról, mivel attól tart, hogy ha a mechanizmust mégis életbe léptetik, az Egyesült Királyság akár véglegesen "beleragadhat" egy vámuniós viszonyrendszerbe az EU-val.

Néhány perccel azután, hogy a brit parlament alsóházának többsége megszavazta az északír-ír tartalékmegállapodást lecseréléséről szóló módosító indítványt, az Európai Tanács elnöke, Donald Tusk szóvivője máris közölte, hogy sem ez a kitétel, sem pedig maga a brexit-megállapodás nem tárgyalható újra.

- ismertette Preben Aamann az uniós intézmények és sok tagállami vezető által már számtalanszor elismételt közös álláspontot. Hangsúlyozta: "ez a bennmaradó huszonhetekkel egyeztetett álláspont".

Tusk szóvivője üdvözölte, hogy a brit törvényhozás el akarja kerülni a szigetország rendezetlen távozását, és arra kérte Londont, hogy mihamarabb tegye világossá szándékait a következő lépésekre való tekintettel. Kiemelte, hogy

Hozzátette, a huszonhetek indokolt esetben készek megfontolni a kilépés március 29-re tervezett határidejének meghosszabbítását.



A londoni szavazás után Guy Verhofstadt, az Európai Parlament brexit-ügyi főmegbízottja arról írt a Twitteren, hogy a képviselőtestületben nincs meg a többsége a kiválási szerződés vagy az ír-északír pótmegoldás "újranyitásának vagy felvizezésének". "Kiállunk Írország és a nagypénteki egyezmény mellett" - fogalmazott a politikus.

Welcome the UK Parliament's decision to reject a no-deal & the hope of cross-party talks on future relationship. We stand by Ireland & the Good Friday Agreement. There is no majority to re-open or dilute the Withdrawal Agreement in the @Europarl_EN including the backstop.