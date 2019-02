Szokatlanul nyers beszólások Theresa May brüsszeli tárgyalása előtt

Nem sok jóra számíthat Theresa May brit miniszterelnök Brüsszelben, ahol engedményeket akart kicsikarni a Nagy-Britannia uniós kilépését szabályozó egyezményben. A vizit előestéjén, Donald Tusk az Európai Tanács elnöke gyakorlatilag a pokolba kívánta a keményvonalas brexit aktivistákat. De lehet, hogy ezzel segít Maynek?

Szokatlanul nyers beszólások repkedtek a levegőben, még azelőtt, hogy Theresa May Brüsszelbe indult volna. A brit miniszterelnök hazája kilépési egyezményét próbálja olyan formában módosítani, hogy az végre átmenjen a brit parlamenten. Ugyanakkor annak tudatában utazott az EU fővárosába, hogy onnan már korábban jelezték: az alku a létező alkuk legjobbika és nincs mód az újratárgyalásra.

May elől némileg ellopta a rivaldafényt egy Donald nevű politikus bombasztikus megjegyzése és Twitter-bejegyzése. Nem, nem Trump amerikai elnökről, hanem Donald Tuskról, az EU állam- és kormányfők tanácskozásait vezető illetékesről van szó.

Tusk azon lamentált, hogy vajon „mi az különleges hely a pokolban, amely azokra vár akik úgy kampányoltak a brexitért, hogy még csak vázlatos elképzelésük sem volt annak biztonságos megvalósításáról”. Arról is beszélt, hogy az EU nem áldozza fel az északír megbékélést és hogy Brüsszel „nem várja új ajánlattal” Mayt. Aztán mindezt még a Twitterre is kitette.

I've been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted #Brexit, without even a sketch of a plan how to carry it out safely.