Sargentini megszólalt a szavazás után

"Büszke vagyok, hogy a Magyarországról szóló jelentésem megkapta az Európai Parlament támogatását, de ez elsősorban a magyar emberek jogairól szól. Köszönöm a kollégáimnak, hogy a demokrácia védelme és a törvények melletti kiállást a pártpolitikai érdekek fölé helyezték" - írta a Twitteren.

I am so proud that my Hungary report has the support of the European Parliament, but this is foremost about the rights of Hungarian citizens.



I thank my colleagues that stand for the protection of democracy and the rule of law, above their interest in party politics.