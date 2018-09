Orbán Viktor: a Sargentini-jelentés visszaél a hatalommal

Ha megszavazzák a jelentést, azzal az Európai Parlament mandátumot kap arra, hogy felkérje a tagállamokat tömörítő Tanácsot, fontolja meg az alapjogok megsértését büntető 7. cikk bevetését. Ezt eddig csak Lengyelországgal szemben alkalmazták.

A hetes cikk olyan többlépcsős eljárást tesz lehetővé, amely az uniós alapértékek súlyos és rendszerszintű megsértése esetén - végső soron akár az érintett állam szavazati jogának a felfüggesztésével vagy más komoly szankcióval is járhat, de ehhez az összes többi EU-tag egyöntetű támogatására van szükség, amit az elemzők szinte kizártnak tartanak.

A jelentésben számos aggályosnak ítélt kérdést felsorolnak a magyar alkotmányossággal, a választási rendszerrel, az igazságszolgáltatás függetlenségével, a korrupcióval, ahogyan a véleménynyilvánítás, a tudományos élet, az egyesülés és a vallás szabadságának, valamint a kisebbségek, például a romák és a zsidók, vagy a menedékkérők jogainak területével, az egyenlő bánásmóddal összefüggésben is.

Orbán Viktor szerint az Európai Unióban jelenleg a bevándorláspárti képviselők vannak többségben. Ők most bosszúra készülnek Magyarország ellen. A kormányfő videóüzenetében úgy fogalmazott, hogy az ítéletet már megírták, ő pedig azért megy, hogy megvédje Magyarországot.

Tízperces késéssel kezdődött el az Európai Parlament ülését. Elsőként a jelentés készítője, Judith Sargentini kapott szót. Néhány mondata után érkezett meg Orbán Viktor miniszterelnök, emiatt a holland zöld párti képviselő elölről kezdte a beszédét, és sajnálkozott, hogy nem tudott Orbán Viktorral kezet fogni.

Az uniós szerződés aláírásával minden tag elfogadja, hogy megfelel az uniós normáknak, de a magyar kormány elnémította a független médiát, rövid pórázra fogta a tudományos életet, meghatározza mely egyházak működhetnek, és a civilszervezetek életét ellehetetlenítik - sorolta kifogásait Sargentini, és hozzátette, ráadásul gyakran uniós pénzeket használnak fel erre a magyar kormányzati szervezetek.

A holland képviselő állítása szerint a jelentés felsorolja azokat az intézkedéseket, amelyek alapján megvan a kockázata annak, hogy az unió értékei súlyosan sérülnek Magyarországon.

"2010 óta az EP sürgeti a bizottságot és a tagállamokat, hogy lépést hozzanak. Különösen csalódást kelt, hogy a tagállamok szemet hunynak a jogállamiság strukturált leépítése felett. Nemcsak a bizottság feladata, hogy a szerződés őre legyen, mindannyian azok vagyunk. Most ez alapján kell lépnünk" - mondta Judith Sargentini, és kijelentette, a 7-es cikk szerinti eljárás elkerülhetetlen.

A jelentéstevő után a szakbizottságok képviselői kaptak szót, és mindannyian kritikus hangot ütöttek meg. A tanács nevében Karoline Edtstadler azt mondta,

az októberi ülésen is téma lesz Magyarország kérdése, illetve a 7-es cikk szerinte eljárás megindítása.

A tanács egyelőre csak figyeli a vitát, és meghallgatja a miniszerelnököt.

A bizottság nevében Frans Timmermans köszönetet mondott a jelentéstevőnek, és jelezte, az uniós alapértékekkel kapcsolatban megfogalmazott aggályokkal egyetért a bizottság. A civilszervezeteket sújtó szabályok miatt a bírósághoz fordultak, és vizsgálják a menekültek ellátásról szóló szabályokat is.

Mint mondta, a bizottság nulla toleranciát képvisel a csalásokkal szemben, és a magyar programok esetében a legmagasabb pénzügyi korrekciókat kellett alkalmazni uniós szinten. Az OLAF is nyomozást indított, július 13-án a tanács és a bizottság ajánlásokat tett Magyarországnak, hogy lépjen fel a korrupcióval szemben.

Orbán Viktor: a jelentés sérti Magyarország és a magyar nép becsületét

Önök már kialakították az álláspontjukat, meg fogják szavazni, és a véleményüket a hozzászólásom nem fogja megváltoztatni, de eljöttem, mert önök nem egy kormányt, hanem egy országot, egy népet fognak elítélni. Azt a népet, amely ezer éve tagja a keresztény népek családjának. és amely hozzájárult az európai történelemhez" - mondta Orbán Viktor a felszólalása elején. A miniszterelnök megjegyezte, Magyarország megharcolt a szabadságáért és a demokráciáért, és most azok vádolják, akiknek nem kellett kockázatot vállalniuk a szabadságukért.

"Azért védem meg a hazámat, mert a magyarok számára szabadság és a demokrácia becsület kérdése. Ezért a jelentés sérti Magyarország és a magyar nép becsületét" - mondta a magyar kormányfő, és felrótta, hogy a képviselők azt állítják, hogy jobban tudják, hogy mi a jó a magyaroknak, mint a magyar emberek. Szerinte a jelentés kettős mércét alkalmaz, visszaél a hatalommal, az elfogadás módja pedig sérti a szerződést.

Súlyos felelősséget vesznek magukra, amikor először az Európai Unió történetében ki akarnak szorítani egy országot a döntésekből"

- mondta Orbán Viktor. Felhívta a figyelmet arra, hogy különbözőképpen gondolkodnak Európa szerepéről, a kereszténységről, a családról, a migrációról, de a különbségek nem adhatnak okot arra, hogy kirekesszünk valakit a döntésből. Jelezte azt is, hogy egy olyan országot akarnak kirekeszteni, amely az európai választásokon is egyértelmű döntést hozott.

"Az Európai Parlamentnek mi vagyunk a legsikeresebb pártja, de bosszút állni ezért a magyarokon nem tisztességes és nem is európai"

- mondta a kormányfő, és kiemelte, amit a jelentés is bevall, hogy elmulasztottak hivatalos delegációt küldeni Magyarországra, és az így készült jelentés 37 súlyos ténybeli tévedést tartalmaz. Erről 108 oldalas dokumentumot kaptak az EP-képviselők.

Orbán Viktor kijelentette, hogy a vitákat szabályozott keretek között szokták rendezni, ő is kötött kompromisszumokat az elmúlt években, de most ez a jelentés felrúgja ezeket a megállapodásokat, és megkérdőjelezi, hogy mi értelme megállapodásokat kötni.

"Minden nemzetnek joga, miként rendezi be életét a saját országában. Mi megvédjük a határainkat, és eldöntjük, kivel élünk együtt.

Kerítést építettünk, megvédtük az országot és Európát. A közösség most elítéli a saját határőreit" - mondta a magyar miniszterelnök, és megerősítette, Magyarország nem lesz bevándorló ország.

Visszautasítom, hogy fenyegessék, zsarolják és rágalmazzák az országot és a magyar embereket. Magyarország nem enged a zsarolásnak, védeni fogja a határait és a jogait is" - közölte Orbán Viktor, és jelezte, készen állnak a jövő májusi Ep-választásra, "ahol végre az emberek dönthetnek Európa jövőjéről, és visszahozhatják a demokráciát".

Este dönt a néppárt

Manfred Weber, az Európai Parlament legnagyobb képviselőcsoportjának, a Fidesz pártcsaládjának az elnöke egyebek között arról beszélt, hogy nem érti, miért van kritikus helyzetben a CEU, és azt sem, hogy mi a baj a civiltársadalommal. A migrációval kapcsolatban is eltérőek a nézeteik. Weber azt mondta, hogy a magyar kormány korábban mindig nyitott volt a kompromisszumokra, ezért ezt várja el most is, ahogy azt is, hogy legyen vége a személyeskedésnek, az újságírók megfélemlítésének és a korrupciónak. Bejelentette, a néppárti képviselőcsoport este dönt arról, hogyan foglaljon állás a szavazáson.

Romániában a baloldali kormány visszaélt a többségével, ezt is a plenáris ülés napirendjére kellene tűzni - mondta Weber. Európának szüksége van arra, hogy megvédje saját értékeit, csak akkor van jövőnk, ha összefogunk - tette hozzá.

Megosztott frakciók

Ryszard Legutko, az Európai Konzervatívok és Reformerek lengyel képviselője a Jog és Igazságosság (PiS) pártból kijelentette, hogy egy demokratikusan megválasztott kormányt támadnak. Szerinte elfogult a Sargentini-jelentés, megalapozatlan információkra épül, ugyanez történt Lengyelország esetében. Felhívta azonban arra a figyelmet, hogy a lengyel kormánypárt támogatottsága az uniós támadás után igencsak megugrott, és szerinte ugyanez fog történni Magyarországon is.

Udo Bullmann, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége frakció vezetőjeként kijelentette: a magyar miniszterelnök a szimbóluma az EU legkorruptabb rendszerének, és példaként azt mondta, a pályázatok több mint 30 százalékánál egyetlen pályázó jelentkezik.

Guy Verhofstadt, a liberálisok frakciójának vezetője szerint ma lehetetlen lenne, hogy az unióhoz csatlakozzon Magyarország, és szerinte Orbán Viktor a megosztás magvait akarja elvetni az EP-ben.

Philip Lamberts, a Zöldek frakcióvezetője szintén megjegyezte, ha most döntenének Magyarország felvételéről az EU-ba, nem vennék föl, mert az unió jogokat, támogatást ad, de a tagság kötelezettségekkel is jár.

Nigel Farage, a Brit Függetlenségi Párt (UKIP) képviselője közölte, Orbán Viktor személyében legalább egy európai kiáll Európáért, a népéért és a kultúrájáért, és szerinte a limitált szuverenitás brezsnyevi doktrínáját próbálják feléleszteni a 7-es cikkel. „Meg akarják fosztani önöket a szavazati jogoktól, az európai forrásoktól, csak azért, mert volt merszük kiállni Soros György ellen" - mondta Farage.

Nyitókép: Boriszlav Trosev