Célzott csapást mért az USA Kínára, a villanyautókról van szó

Az amerikai elnök döntése nyomán 102 százalékos büntetővámot kell fizetni az Egyesült Államokba bevitt kínai elektromos autók, akkumulátorok és a napelemek után - írja a hvg.hu.

A lap emlékeztet rá, hogy nagyjából 18 milliárd dollár értékben viszik be az Egyesült Államokba azokat a kínai termékeket, amelyekre most durva büntetővámot vetnek ki.

A vámháborút még Donald Trump elnöksége idején indították el,

a Fehér Ház most azt közölte, hogy azóta nem tapasztalt semmilyen javulást a kínai kereskedelmi gyakorlatban, ezért jöhetnek az újabb szankciók. Az Egyesült Államok, ahogy az EU is, újabban azzal vádolja Kínát: állami támogatásokkal úgy terjeszkedne az iparban, hogy azzal tönkretenné az amerikai és európai gyártókat. Ez ellen lépne most fel az USA - véli a portál.

A Bloomberg úgy összegezte az új rendelkezéseket: ezek sokkal inkább célzott csapások, mint az a 60 százalékos átalányvám, amelyet Trump javasolt. Biden ötlete 2024 és 2026 közötti időre elosztva azokat az iparágakat célozza, amelyekben nagyon durva a kínai terjeszkedés. A legfontosabb ezek közül az, hogy már ettől az évtől 27,5 százalékosról 102,5 százalékosra emelik az elektromos járművek vámtarifáját.

Ez sok helyen 25-ről 100 százalékosra emelésként szerepel a hírekben – valójában minden importautóra van automatikusan 2,5 százalék vám, az jön rá még az országspecifikusra, így jön ki a végső érték. A félvezetők vámját 25-ről 50 százalékosra emelik 2025-től, a lítiumelemekét 7,5-ről 25-re, a napelemekét 25-ről 50-re. De 25 százalékos vámot vetnek ki a hajóról partra tett darukra is, 50 százalékost az orvosi fecskendőkre, több orvosi terméké – például a gumikesztyűké vagy a maszkoké – 25 százalékosra nő.

A hvg.hu szerint a további nagy kérdés az lesz, hogy Kína mit lép erre, és mennyivel dobja meg mindez az árakat.

És persze az is, hogy politikailag mi lesz a következménye – az áremelkedések miatt már most is elég népszerűtlen az amerikai elnök kevesebb mint fél évvel a választás előtt, a további drágulás még rosszabbul jöhet neki, a Kínával szembeni keménykedés viszont népszerű ötlet lehet.