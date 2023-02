Áruházakban is "razziázik" a GVH

Újabb gyorsított ágazati vizsgálattal és rajtaütésekkel folytatódnak a célzott hatósági akciók, amelyek célja, hogy feltárják a hazai élelmiszer-termékláncok versenytorzulásait. Ezt a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) adta hírül, hozzátéve, hogy a versenyhatóság különböző élelmiszerpiaci szereplőknél tartott helyszíni kutatást.

A vizsgálat oka, hogy számos tartós élelmiszer (például konzerv- és gyorsfagyasztott termékek) fogyasztói ára nagymértékben emelkedett, emellett az elmúlt évben időszakos hiányhelyzetek is kialakultak. Az érintett élelmiszerek értékláncai – a termékcsoport sokfélesége miatt – egymástól eltérhetnek, ugyanakkor minden esetben többszintűek, amelyekben mind hazai, mind külföldi vállalkozások megtalálhatók.

A gyorsított ágazati vizsgálatok során a GVH a versenytörvény felhatalmazása alapján – bírói engedéllyel – helyszíni kutatást (rajtaütést) is tarthat. Ezt meg is tette: az elmúlt napokban a szervezet munkatársai számos helyszínre is kiszálltak előzetes értesítés nélkül, hogy adatokat gyűjtsenek a forgalmazási láncolat legkülönbözőbb szintjein (gyártóktól, forgalmazóktól, kis- és nagykereskedelmi szereplőktől).

