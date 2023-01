A MOL bepereli a szlovák kormányt

Az ügy hátterében részben Igor Matovič volt pénzügyminiszternek a Szlovák Nemzeti Tanácsban tett magyarellenes kijelentései állhatnak - emlékeztet a euractiv.com.

.A miniszter a törvénytervezet parlamenti vitájában ugyanis azzal érvelt, hogy ezzel a szlovák állam több pénzt tudnak kicsikarni a magyar tulajdonostól. Igor Matovič kimondottan a magyar tulajdonossal szembeni intézkedésként mutatta be legújabb adótervezetét. Anton Molnár, a Slovnaft szóvivője erre azt nyilatkozta, hogy a két cég a keresetét a miniszter kirekesztő, nacionalista érvelésére alapozza.

A MOL és a Slovnaft annak ellenére is bíróságra akar menni, hogy időközben a pozsonyi kormány tett bizonyos engedményeket.

Az eredetileg tervezett 70% helyett 55%-ra mérsékelte a különadót

és azt is csak a tavalyi bevétel után kellene megfizetni, bár korábban 2025-ig akarták érvényben tartani a rendelkezést.

A magyar olajcég keresetével a washingtoni választott bírsághoz fordult. Anton Molnár azt is elmondta, hogy precedensként tekintenek az Exxon Mobil amerikai társaság beadványára. Az amerikai olajvállalat az Európai Unió ellen indított pert arra hivatkozva, hogy az uniós hatóságok túllépték hatáskörüket, és az energiaválságra adott megoldások valójában kontraproduktívek lesznek.

"Szorosan követjük az Exxon Mobil perével kapcsolatos fejleményeket"

- közölte Anton Molnár.

A Slovnaft egyébként azt is kifogásolja a szlovák kormány adótervezetében, hogy az túlságosan is magas az Európai Unió ajánlásához képest. Brüsszel ugyanis azt javasolta, hogy az extra adó mértéke ne legyen kevesebb 33%-nál és ezt például Németország el is fogadta. Ausztria ugyan 40%-ot határozott meg, de az még mindig sokkal kevesebb, mint a szlovák kabinet 55%-os adója.

A Slovnaft azért is nehezményezi a szerinte túl magas különadót, mert termékeit Németországba és Ausztriába is exportálja, így az ottaninál nagyobb anyagi teher hátrányos helyzetbe hozhatja a versenytársakkal szemben.

Nyitókép: MTI/Marjai János