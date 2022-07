Rendkívüli kamatemelésről döntenek ma: két megoldás közül választhat a jegybank

Valószínűleg a kamatfolyosóhoz is hozzányúlnak az alapkamat emelésével párhuzamosan a Jegybank monetáris tanácsának keddi ülésén – mondta érdeklődésünkre Beke Károly, a Portfolio elemzője.

Két hete a jegybank már jelezte, hogy összeolvasztja az alapkamatot és az hetes betéti kamatot, ahogy azt is bejelentették, hogy amennyiben az egyhetes betéti kamat menet közben emelkedik, akkor ezt a következő kamatdöntő ülésen automatikusan leköveti az alapkamat is.

Ezt a kettős kamatrendszert nagyon sok kritika érte az elemzők és szakértők oldaláról, mondván, ez kissé áttekinthetetlen, vagyis ideje volt már felszámolni.

"Valószínűleg a jegybank ezért nem akar most várni még két hetet július végéig, amikor az egyébként esedékes kamatdöntő ülésük lenne. A másik ok pedig az lehet, hogy vélhetően hozzá kell nyúlniuk a kamatfolyosóhoz is, hiszen annak felső széle most 10,25 század százalék, miközben a múlt hét csütörtökön 9,75 százalékra emelték az egyhetes betét kamatát, tehát gyakorlatilag

a következő két hétre csak 50 bázispontnyi mozgástere maradt a jegybanknak arra, hogy adott esetben, ha szükséges akkor tovább emelje a kamatot. Emiatt valószínűleg most hozzá fognak nyúlni a kamatfolyosóhoz is,

ennek a felső szélét is feljebb húzzák az alapkamat emelésével párhuzamosan. Így további mozgástér nyílhat arra, hogy amennyiben szükségesnek tartják – akár a gyenge forintárfolyam miatt –, tovább emeljék az irányadó kamatot" – mondta Beke Károly.

Mindennek azonban csak időleges hatása lehet a forint árfolyamára. Az elemző felidézte: a két kamat összevezetését már két hete meglépte az MNB, de a múlt héten a forint gyengülését látva döntöttek arról, hogy ismét szétválasztják a két kamatszintet. Éppen ezért valószínűleg most már nem lesz komoly piaci következménye annak, hogy ismét összeolvasztják őket.

"Az egyetlen nyitott kérdés, és aminek esetleg lehet piaci hatása, az az, hogy pontosan mennyivel emelik meg kedden az alapkamatot.

Megtehetik azt, hogy a múlt heti 200 bázispontos emelést lekövetik és 200 bázisponttal emelik az alapkamatot is,

de mondhatja azt is a jegybank, hogy ennél nagyobb mértékben, 250-300 bázisponttal emeli meg az alapkamatot, és ezt majd csütörtökön fogja követni az egyhetes betéti kamat emelése.

Pozitív üzenet lenne a piac számára, ha már most előrevetítenék azt, hogy csütörtökön tovább emelkedik majd az irányadó kamat, ez esetleg a forintra is egy kicsi jótékony hatást tudna kifejteni.

Ez azonban csak időleges lehet Beke Károly szerint. Mint felidézte, a múlt héten, illetve két hete is ezt láthattuk, amikor a jegybank meglepetésre bejelentette a két kamatszint összeolvasztását, és annak is csak átmeneti és mérsékelt hatása volt a forintárfolyamra. Az elemző megismételte: a jelenlegi helyzetben nem elsősorban a monetáris politika tartja nyomás alatt a forintot.

"Fogalmazhatunk úgy, hogy a piacnak most nem az a problémája, hogy túl alacsony a magyar kamatszint, hiszen az elég magas, a régióban a legmagasabb, most már bőven emelte a kamatot a jegybank az elmúlt időszakban.

Most más, elsősorban a fiskális oldalról jelentkező problémák tartják nyomás alatt a forintot, és ezeket nem biztos, hogy lehet kezelni monetáris politikai eszközökkel, kamatemeléssel.

Természetesen egy kamatemelésre jegybank meg tudja a drágítani a forint elleni short pozíciók felvételét, ebből a szempontból mindenképpen pozitív lehet a forint szempontjából, ám az nem biztos, hogy ezzel a befektetőket elrettenti a jegybank attól, hogy a magyar deviza ellen spekuláljanak" – mondta Beke Károly. Az MNB eszköztáráról A jegybank folyamatosan azt kommunikálja, hogy figyelemmel követi a pénzpiaci kockázatok alakulását és szükség esetén az eszköztár minden elemével kész beavatkozni az árstabilitás elérése és fenntartása érdekében. Mit is jelent ez?



A Magyar Nemzeti Bank két legfontosabb eszköze a mindenkori irányadó kamat emelése vagy csökkentése, illetve a direkt devizapiaci intervenció. Utóbbi a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tartalékából devizát ad el és forintot vásárol a piacon, ezzel erősítve a forintot (keresletet generál a forint iránt a piacon).



Utóbbi eszközről Beke Károly szerint nem tudni, hogy a magyar jegybank mennyire alkalmazza, hiszen soha nem kommentálja a ilyen direkt piaci intervencióval kapcsolatos kérdéseket vagy pletykákat. Ők azt mondják, hogy szükség esetén készek akár ilyen formában is beavatkozni, de a devizatartalék alakulása az elmúlt hónapokban nem mutat arra, hogy nagyon jelentős piaci intervenciót hajtott volna végre az MNB.



Ezt már csak azért sem feltétlenül tehetné meg, mert nem olyan bőséges a magyar devizatartalék, hogy azt csak úgy "bedobja" a jegybank a piacra és úgymond elégesse. Ha ugyanis sikertelen a devizapiaci intervenció, akkor csak csökkenti a bank a devizatartalékát, de nem biztos, hogy az árfolyamra tartós hatást tud gyakorolni.



E két fő eszköz mellett vannak továbbá az úgynevezett nem konvencionális eszközök – különböző hitelprogramok –, amelyek a monetáris politika hatékonyságát tudják javítani.

Épp a forintárfolyam miatt volt két különböző eszköz

Alapesetben a legtöbb jegybanknál az alapkamat az irányadó. Ám ahhoz, hogy a monetáris politikában egy kamat irányadónak számítson, kell, hogy legyen mögötte valamilyen jegybanki eszköz, ami az adott kamattal kamatozik. Jelen esetben a Magyar Nemzeti Banknál nincs olyan, aminek a kamatozása az alapkamathoz van kötve, éppen ezért az nem tekinthető irányadónak. Ez már hónapok óta így van, azóta az egyhetes betét kamata az irányadónak, hiszen mögötte ott van a jegybank egyhetes betétje, amiben a bankok elhelyezhetik a pénzüket.

A "kettős" konstrukciót a Magyar Nemzeti Bank a nagy piaci kilengésekre – és itt elsősorban a forint gyengülésére gondoltak – adott válaszként hozta létre annak idején. Az elgondolás az volt, hogy gyorsabban és rugalmasabban tudnak reagálni a mozgásokra akkor, hogyha nem egy hónapban egyszer tudnak csak dönteni a kamatszintről, hanem azt hetente felül tudják vizsgálni. Egyébként az egyhetes betéti kamatról nem is a Monetáris Tanács, hanem a Magyar Nemzeti Bank igazgatósága dönt. Minden csütörtökön meghirdetik az adott heti tendert, és akkor kiderül és milyen kamaton teszik ezt meg.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt