Újabb áremelkedés jön a kutakon

Szerdán a benzin és a gázolaj átlagára is tovább emelkedik - derült ki a holtankoljak.hu oldalon. A 95-ös átlagára bruttó 5 forinttal kerül majd többe a hét közepén, a gázolaj esetében az emelkedés mértéke bruttó 7 forint.

Így az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 496 Ft/liter

Gázolaj: 512 Ft/liter

Az oldal közli a szélsőségeket is a kutakon:

95-ös benzin

minimum: 461.0,- Ft / liter

átlag: 492.0,- Ft / liter

maximum: 540.9,- Ft / liter

Gázolaj

minimum: 465.9,- Ft / liter

átlag: 506.5,- Ft / liter

maximum: 558.9,- Ft / liter

A gázolaj átlagára a múlt héten lépte át a lélektani határt, és a világpiaci olajárak emelkedése miatt a Mol tehát még tovább drágítja a kutakon elérhető üzemanyagokat.

A Goldman Sachs előrejelzése szerint az olaj árának emelkedése ráadásul nem rövid távra szól: tartósan magas árak jöhetenek a következő években. A piac rekordmagasságokba emelkedhet 2022 és 2023-ban, ami akár a 100 dolláros olajárat is meghozhatja. Idén további erősödésre lehet számítani, a Brent olaj ára akár a 90 dolláros szintet is elérheti, ami a hazai üzemanyagárakat is tovább fogja emelni.

Mint azt az Infostart elemzői nyilatkozat alapján korábban megírta, az OPEC ezen a magas szinten tarthatja az olajárakat.

