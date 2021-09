A reklámokat is átalakította a járvány

Különleges eseményre gyűlnek össze a marketing és az üzleti élet legfontosabb hazai képviselői szeptember közepén. A járványhelyzet utáni időszak üzleti és kommunikációszakmai lehetőségeit fókuszba helyező Marketing Summit Hungary, a marketing- és üzleti döntéshozók exkluzív csúcstalálkozója idén egy különleges, online tudásbázissal egészül ki.

A Magyar Marketing Szövetség és a Lounge Group idén először hozta létre a konferencia online, videós felületét a Summit Play-t. A döntés alapja nemcsak az, hogy mára minden üzleti és főként marketingtevékenység alapjává váltak a digitális megoldások, de az is jól látszik, hogy az elmúlt, pandémiás időszak minden korábbinál fontosabbá tette a szakmai tudásmegosztást. A Summit Play nemcsak egy exkluzív streaming felület, ahova a konferencia előadásai felkerülnek. A szervezők célja, hogy egy egyedülálló tudásbázist hozzanak létre, ahol számos, aktuális kérdéseket feszegető tartalom is megjelenik. Az előadásokon kívül, máshol nem látható interjúk, backstage pillanatok, valamint a szakma legfontosabb szakértőit megszólaltató kerekasztal-beszélgetések is készülnek erre a platformra. A szakmai kerekasztal-beszélgetéseket Simon Krisztián, a Marketing és Média főszerkesztője, az RTL Klub Brandmánia című műsorának házigazdája moderálja.

„Sokak szerint semmi sem lesz már a régi. Ezzel én is egyetértek. És azt szeretném is, ha nem lenne már a régi. Számos olyan üzenetnek kell előtérbe kerülnie a marketingben, ami arra vonatkozik, hogyan vigyázzunk a Földünkre, legyünk környezettudatosak, éljünk és gazdálkodjunk fenntartható módon, a körforgásos gazdaság jegyében. A márkák számára nagy kihívást jelent majd mindez. Változnunk kell, hogy változtatni tudjunk. A megoldások már megvannak, csak meg kell valósítani őket” – mondta Simon Krisztián a Summit Play felületén már elérhető, Hidvégi Krisztina, a Lounge Group médiaigazgatója által készített exkluzív interjúban.

A hét exkluzív kerekasztal-beszélgetésen különböző ágazatok kiemelkedő cégeinek kommunikációs vezetői – ilyen formában a pandémia kezdetete óta először – vitatják meg saját szektoruk legfontosabb tanulságait és kihívásait. Hogyan éledt újjá a kreativitás a járvány okozta lefagyást követően? Kinek szólt a túlélésről, kinek a lehetőségekről ez az időszak? Fontosabb lett a társadalmi felelősség? Változtak az ügyféligények? – ilyen és hasonló kérdésekre is választ kaphatnak a különleges videókból az érdeklődők, akiket a szakértők az eddig adott, illetve a jövőben adandó válaszokba, legjobb gyakorlatokba is beavatnak majd. Az FMCG, a kereskedelem, a gyógyszer- és egészségipar legfontosabb szereplői mellett a pénzügyi szektor és a közlekedés képviselői is jelen lesznek, de az innováció szerepéről, valamint a marketingágazat legfontosabb kérdéseiről is első kézből értesülhetnek a nézők a Summit Play Kerekasztal rovatában.

