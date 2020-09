Az emelkedő infláció a forint árfolyamát is magasba viheti

Augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 3,9 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az előző hónaphoz képest összességében nem változtak az árak. Az éves maginfláció a júliusi 4,5 százalékról 4,7 százalékosra nőtt.

Horváth István, a Sberbank treasury vezetője az adatok láttán azt mondta az InfoRádióban, hogy nagyságrendileg ezt várták, mert a várakozásuk 4 százalék volt. "Az MNB inflációs sávján belül van az adat, de eléggé rezeg a léc, különösen, hogy a maginfláció kitartóan menetel felfelé. Ez semmiképpen sem jó hír" – mondta a szakértő, és kiemelte, a szolgáltatások és az élelmiszerek árának alakulása makacsan hozza az átlagot, sőt most felette is van.

Horváth István szerint a jegybank lépéskényszerbe kerülhet, kedden már tett is finomhangoló lépéseket, erre erősödött is kicsit a forint. Az euróárfolyamról a bank elemzői korábban azt mondták, hogy 340 és 360 forint közé várják az év hátralevő részében, ezt most is tartják, de ha a jegybank nem mutat érzékenységet, akkor felmehet az árfolyam 360 forint fölé is. "Egy biztos, olcsóbb nem lesz a valuta, valamivel 350 forint feletti árfolyammal kell megbékülni az év vége felé" – jósolta az elemző.

Az MNB szeptember 22-én hozhat lépéseket, de arra nem számít Horváth István, hogy további lazító intézkedések jöhetnek, sőt szigorítást jósol: az alapkamatot vélhetően nem fogják változtatni, de finomhangoló eszközökön szigoríthatnak.

Az inflációs adat miatt a vállalkozásoknak érdemes odafigyelniük a hiteleikre is. Mint a szakértő fogalmazott, a jegybank próbálja a kamatokat kordában tartani, de érdemes megnézni, hogy a változó kamatozású hiteleket le lehet-e cseréni fixre, mert nem olyan nagy a felára, és a szakértő azt tippeli, hogy a változó kamatok szép lassan elkezdenek felfelé elindulni.

Nyitókép: Pixabay.com