Még jövőre sem dolgozzuk le az idei visszaesést az Európai Bizottság szerint

Az Európai Bizottság tavaszi, az eurózónára 7,7 százalékos GDP-visszaeséssel számoló prognózisához képest egy százalékponttal rosszabb, 8,7 százalékos várakozást mutat a friss előrejelzés, az unió egészére pedig 8,3 százalékos zsugorodást várnak, szemben a tavaszi 7,4 százalékkal - mondta az InforRádiónak Zsoldos Ákos, a Portfolio elemzője. A rontás hátterében - hasonlóan az IMF ugyancsak rosszabb kilátásokkal számoló előrejelzéséhez - az áll, hogy a válság mélyebb hatásokat generált a reálgazdaságban, és lassabbnak tűnik a kilábalás, amint azt az elemző szerint a friss, ám a várakozásoktól elmaradó német ipari termelői adatok is mutatják. A járványhelyzet sem enyhült - annak ellenére sem, hogy Európában most már kedvezőnek nevezhető, a világ többi részén azonban egyre gyorsul a terjedése. Az európai gazdaságban megtermelt termékek külső kereslete pedig rendkívüli mértékben csökkent emiatt.

Az Európai Bizottság friss prognózisában elsősorban a déli tagállamok számára jelez a korábbinál nagyobb mértékű visszaesést,

részben a járvány korábban jelentkező súlyos szakasza, részben pedig az eleve sérülékenyebb gazdaságaik miatt. "Az IMF-prognózisnál optimistább bizottsági előrejelzés Olaszországban 11,3 százalékos GDP visszaeséssel számol" - említett egy példát az elemző. Franciaország esetében kicsit meglepő az adat, mert bár az olasznál kevésbé sérülékenyebb helyzetben érte a válság, 10,5 százalékos zsugorodást jósolnak az EB közgazdászai. Horvátország gazdasága 11 százalékkal eshet vissza, vélhetően azért, mert az EU-ban itt a legnagyobb a turizmus hozzájárulása az ország GDP-jéhez. Az elemző szerint szintén nagyon magasnak tekinthető az Írországnak jelzett 8,5 százalékos, illetve a Szlovákiában várt - meglepetésnek számító - 9 százalékos visszaesés is. Utóbbi főleg azért feltűnő, mert a régió többi, fejlődő országához képest is magasabb.

"Magyarországra 7 százalékos visszaesést várnak, ez pesszimistább a régió más országaihoz, például a román 6 százalékhoz képest"

- mondta Zsoldos Ákos. Megemlítette azt is, hogy Lengyelországban ennél jóval kedvezőbb, 4,5 százalékos szintet várnak, amit jövőre nagyrészt le is dolgozhat az ország. Magyarország a bizottság nyári gazdasági prognózisa szerint a régió középmezőnyében van. "Ugyanakkor Magyarországon több szereplő is kevésbé kedvezőtlen adatot vár: a kormány 3 százalék körüli visszaeséssel számolt korábban, a Magyar Nemzeti Bank pedig stagnálás körüli adatot, minimális növekedéssel"- emlékeztetett az elemző. Hozzátette:

látható, hogy az IMF és az Európai Bizottság is teljesen mást vár ahhoz képest, amivel Magyarországon számolnak.

Jövőre ugyan már felpattanást vár a gazdasági növekedésben az Európai Bizottság, azonban a bővülés a prognózis szerint sehol sem éri el a 2019-es szintet. "Magyarországon e szerint 4,9 százalékos lehet a növekedés: ez ugyan nagyon magasnak tűnik, de csak az alacsony bázis miatt, ahonnan könnyebb nagyobbat emelkedni" - tette hozzá az elemző. A prognózis szerint a teljes kibocsátás még 2021-ben sem fogja eléri a 2019-es szintet. Kiemelte azt is, hogy bár még sok a bizonytalansági tényező a gazdasági folyamatok alakulása kapcsán, de az IMF és a EB prognózisa után már szinte valamennyi gazdasági elemzőintézet, banki elemző egyetért abban, hogy 2021-ben nem fogják ledolgozni az idei visszaesést a fejlett országokban.

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet