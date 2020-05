Szijjártó Péter: a debreceni BMW-gyár építési munkálatai már most is zajlanak

Nicolas Peter azt mondta a Reutersnek, hogy a BMW takarékossági okokból több beruházását is felfüggeszti. Az ilyen jellegű költségeket a tavalyi 5,7 milliárd euróról kevesebb mint 4 milliárd euróra csökkentik 2020-ban, és az egyik projekt, amit példaként említett a cikkben, az a magyarországi üzem építése.

Szijjártó Péter a közösségi oldalán egyebek között arról ír, hogy a vállalat vezetői, akikkel ma is egyeztettek, továbbra is elkötelezettek a debreceni gyárépítés mellett, a jövő pénteken pedig Debrecenbe jönnek a gyár leendő vezetői és a beruházás irányítói, akikkel személyesen is tárgyalnak majd.

