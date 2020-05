Súlyos döntést hozott a BMW a debreceni üzemről

A BMW takarékossági okokból több beruházását is felfüggeszti. Az ilyen jellegű költségeket a tavalyi 5,7 milliárd euróról kevesebb mint 4 milliárd euróra csökkentjük 2020-ban - idézi a hvg.hu Nicolas Peter pénzügyi igazgató Reutersnek adott nyilatkozatát. Az egyik ilyen projekt, amit példaként felhozott az igazgató, a debreceni üzem építése.

A cég arra számít, hogy a járvány terjedése és a korlátozó intézkedések miatt jelentősen csökkent a keresletet az autópiacon az idei évben. Emiatt is döntöttek a beruházások elhalasztása mellett, noha,mint arról korábban az Infostart is beszámolt, már több munkatársa is van a BMW Group jövőbeni debreceni gyáregységének. Salgó András, a BMW Magyarország vállalati kommunikációs vezetője januárban beszélt arról a Világgazdaságnak, hogy az első pozíciókat a humán erőforrás és a humánerőforrás-marketing területén töltötték be, és folyamatosan keresik az új munkavállalókat.

A BMW szerdán tette közzé az első negyedéves számait, és ebben arról írtak, hogy erőteljes kötségkontrollt vezetnek be, mert elsődleges a likviditás megőrzése, emiatt a beruházásokon spórolnának.

A konszern az első negyedévben 21 százalékkal kevesebb, összesen 477 111 autót értékesített, ezen belül a BMW eladásai 20, a MINI-é 23, a Rolls-Royce-é pedig 27 százalékkal csökkent.

