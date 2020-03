Koronavírus – részletfizetést és halasztást is kérhetnek a cégek

A cégek számára rendelkezésre áll az adóelőlegmérséklési kérelmek beterjesztése, de adott esetben részletfizetést is kérhetnek a már aktuális adófizetési kötelezettségeikre, illetőleg legrosszabb esetben adóhalasztást is választhatnak – hívta föl a figyelmet Fajcsák Gábor az InfoRádiónak nyilatkozva, hozzátéve, hogy ez többek között az iparűzési- és társasági adóra is vonatkozik, hiszen egy általános lehetőségről van szó.

Tehát, amennyiben a társaság úgy látja, hogy a várható adókötelezettségei amire tekintettel adóelőleget fizet, jelentősen alacsonyabbak lesznek, mint amennyit az adóelőleg fizetés alapján kalkulálni lehetne, akkor

lehetősége van arra, hogy kérelmet terjesszen elő, hogy ezt az adóelőlegfizetési kötelezettségét csökkentsék.

A koronavírus-helyzeten túl drasztikus olajáresés is tapasztalható a piacon, ami miatt az érintett cégek komoly cash-flow problémába kerülhettek, esetükben az úgynevezett Robin Hood-adó, vagyis az energiaellátók jövedelemadója is csökkenthető, tette hozzá a szakember.

A kérelmet, ami alapján mérsékelhető a befizetendő adó, ahhoz az adóhatósághoz lehet benyújtani, ami azt az adónemet kezeli. Így a helyi adó tekintetében a helyi önkormányzati adóhatósághoz, míg a társasági adó esetében például az állami adóhatóság felé kell benyújtani.

Az RSM adóüzletág-vezetője felhívta a figyelmet, hogy

alapvetően minden adót be kell fizetni annak az időpontjában,

de egyfelől részletfizetést lehet kérni; sok esetben a részletfizetési kérelmet már csak a határidő lejártát követően lehet előterjeszteni, és érdemes érdeklődni a megfelelő adóhatóságnál a benyújtás módjáról. Ezen túlmenően kérhető az adóhalasztás is, ami a gyakorlatban egy hosszútávú, jellemzően tizenkét havi részletfizetést jelent.

Fajcsák Gábort szerint a kérelmek indoklásban egyértelműen célszerű jelezni, hogy a vállalkozásnál a koronavírus-járvány hatására, vagy az azzal kapcsolatban hozott intézkedések miatt nem tudja teljesíteni az adófizetési kötelezettségeit. De

nemcsak a koronavírus-járványra kell hivatkozni,

hanem megfelelő számokkal, számításokkal, üzleti tervekkel alátámasztani a várható adókötelezettség-csökkenést. Jó, ha a vállalkozás be tudja mutatni, hogy a koronavírus, vagy bármi egyéb gazdasági helyzet az adócsökkentését okozta – fogalmazott a szakember.

