Elképesztő lépés jön a magyar közutakon

A CROCODILE (Cooperation of Road Operators for Consistent and Dynamic Information Level) korridor projekt tavaly lezárult második szakaszában 126 helyszínen történt fejlesztés – adta hírül a Magyar Közút a magyarepitok.hu-nak. A program az útkezelők együttműködését célozza meg a következetes és dinamikus információáramlás érdekében. A fejlesztések során jellemzően gyorsforgalmi utak mentén új kamerákat telepítettek, illetve számos helyszínen az infrastruktúra és a jármű közötti kommunikációt lehetővé tevő, úgynevezett C-ITS rádiós adó-vevő berendezést.

A közútkezelő összefoglalója arra is kitér, hogy a kormány 2016 és 2024 között a közutak építésére, korszerűsítésére 3200 milliárd forint jut, a program félidőnél tart. „A hálózatok folyamatos bővítése mellett azonban feltétlenül érdemes gondoskodnunk a meglévő kapacitások lehető legjobb kihasználásáról is” – hangsúlyozza a sajtóanyag. Ezt szolgálja a közlekedés digitalizációja. Ennek megfelelően a Magyar Közútnál jelenleg

hat projektben összesen több mint 5 milliárd forint értékben zajlik az intelligens közlekedési rendszerek létesítése,

megerősítése, többnyire uniós társfinanszírozással.

A Magyar Közút beszámolója a fejlesztésnek köszönhető előnyökre is kitér:

Gyorsabbá, hatékonyabbá tehető a közútkezelői munka, a forgalom menedzselése.

Csökken a forgalmi zavarok hatása a hálózaton, tovább növelve a forgalombiztonságot. Emellett a navigációs rendszerek is figyelmeztetnek a veszélyre.

Általában is lehetővé válik a forgalmi dugók csökkentése, baleset esetén a következmények mérséklése, a forgalom gyorsabb helyreállítása és az alternatív útvonalak mielőbbi kijelölése.

A jármű és infrastruktúra kommunikációs technológia segítségével újabb csatorna nyílik az utastájékoztatásra, de a folyamat kétirányú az arra felkészített, gyakorlatilag mozgó szenzorként működő járművek felől érkező információk révén.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán