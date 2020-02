Megoldás lehet az építőipar kifehérítésére az online kasszarendszer bevezetése, amivel már a jegybank lakáspiaci tanácsadó testülete is foglalkozott - írta a Világgazdaság. A lapnak nyilatkozó szakember által idézett becslés alapján megközelítette az ezermilliárd forintot tavaly az építőipari feketemunkák értéke, hiszen 20-25 százalékra taksálják az ágazatban adóelkerüléssel szerzett jövedelmek arányát. Számítások szerint

a lakásépítés, -felújítás területén csak az idén körülbelül 400 milliárd forintot "nem lát a költségvetés".

Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke szerint bár jó felvetés az online kassza bevezetése az építőiparban, de az alapvető gondot okozó - többnyire 100 ezer ezer forint alatti, jellemzően számla nélkül, kisvállalkozók által készpénzért bonyolított ügyleteket nehéz lenne ezzel kiszűrni. Közel százezer vállalkozó, vállalkozás sorolható ebbe a körbe az elnök szerint. Ráadásul az online pénztárgép valódi, szigorú és célzott ellenőrzések nélkül kevés a valódi fehéredéshez. Az elnök szerint egyébként ha be is vezetik, az ágazatban dolgozók is megérdemelnék ugyanazt a támogatást, amit korábban a boltosok is kaptak a rendszer bevezetésekor.

Nyitókép: Pexels