Bekeményítettek a lengyelek az illegális bevándorlókkal szemben

A rendeletet azt követően adták ki, hogy Andrzej Duda lengyel elnök szerdán aláírta az ugyancsak a menedékkérelmekre vonatkozó törvénymódosítást.

A rendelet "kulcsfontosságú eszközzel ruházza fel a határőrséget a Lengyelországgal szembeni hibrid hadviselés elemét képező illegális bevándorlással folytatott harcban" - fogalmazott Siemoniak a bejegyzésben.

A varsói kormányfői hivatal szerda esti közleménye szerint az intézkedés célja az, hogy megelőzzék a lengyelországi belbiztonsági helyzet stabilitásának megingatását. Fehéroroszország "több éve egy szervezett műveletet folytat", amelynek célja "a közrend megzavarása" Lengyelországban és más európai uniós tagállamokban, és ez a művelet a határsértések számának "hirtelen megnövekedését" eredményezte a fehérorosz határszakaszon.

A közlemény szerint márciusban ugrásszerűen megnőtt a törvénytelen határátlépési próbálkozások száma a fehérorosz határon, és a következő hónapokban várhatóan jelentősen tovább fog növekedni. A menedékkérelmi rendelet hatályát a varsói kormány a szejm jóváhagyásával szükség esetén további 60 nappal meghosszabbíthatja.

? Footage shows border guards stopping migrants attempting to cross into Poland from Belarus by cutting through a 5.5 meter-high metal fence, released by the authorities ? Amid the Russia-Ukraine conflict, the incident occurred in a critical area for controlling illegal… pic.twitter.com/ukiKiyQh8t

A szerdán hatályba lépett törvénymódosítás szerint - amely lehetővé tette a rendelet kiadását - az intézkedés foganatosításakor törekedni kell a nemzetközi védelemért folyamodni szándékozó külföldiek jogainak "minél kisebb körű korlátozására". Az érintett határszakaszon a felnőtt kíséret nélkül érkező kiskorúak, a várandós nők, az egészségi állapotuk vagy életkoruk miatt kivételes bánásmódra szorulók továbbra is benyújthatják majd a menedékjogi kérelmet.

A határőrség azoktól a belépőktől is fogad kérelmeket, akiknek az esetében egyértelmű, hogy a származási országukban "komoly bántalom valós kockázata" fenyegeti őket. A jogszabály tiltja a határátkelőre érkező családok szétválasztását is.

A törvénymódosítást a parlamenti vitához kapcsolódva több lengyelországi emberi jogi és jogászi szervezet, valamint az ombudsman is kifogásolta. A lengyel határőrség adatai szerint a lengyel-fehérorosz szakaszon az év elejétől több mint 2200 határsértési kísérlet történt, ezen belül márciusban 1400-at regisztráltak.

Illegal Migrants complain that they are not allowed to cross the Polish border:



“We want to enter Poland, but they won’t let us. They are threatening to harm us if we try to cross over. I want to go to Poland or Germany to have a good life.”



Poland says NO to Open Borders! ?? pic.twitter.com/qQAFkgEKdX