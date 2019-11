Az élet több területéről is száműznék a készpénzt

2018 végére a készpénzállomány Magyarországon meghaladta a 6100 milliárd forintot, alig 8 év leforgása alatt a 9 százalékos GDP arányos szint 14,9 százalékra növekedett – ismertette Csányi Péter, a Magyar Bankszövetség digitalizációs munkacsoportjának elnöke az InfoRádiónak. Elsősorban a nagyobb, megtakarítási címletek okozták a növekedést, míg a kisebb, tranzakciós címletek stagnáltak: múlt év végi adatok alapján

a készpénzállomány 70 százalékát a tíz- és húszezresek adták.

A rendkívül magas készpénzállomány visszaszorítása érdekében a Magyar Bankszövetség digitalizációs munkacsoportja most egy komplex, nyolcpontos javaslatcsomagot fogalmazott meg, ami egyaránt célozza a felhasználói, valamint a kibocsátói oldalt is.

Legfőképp csökkentenék a készpénzhasználati limiteket, vagyis a vállalkozók közötti jelenlegi 1,5 millió forintos limitet 500 ezer forintra mérsékelnék.

Szeretnék, ha biztosítva lenne a kötelező elektronikus fizetés az online pénztárgépeknél, valamint

egy olyanfajta korlátozást, ami egy bizonyos kereskedői árbevétel fölött kötelezné a kereskedőt elektronikus fizetés elfogadására.

A tranzakciós illeték kivezetését is javasolják, ezzel is ösztönözve a banki csomagárazásoknak az elterjesztését.

A bankszövetség továbbá

javasolja a havi két ingyenes készpénzfelvétel eltörlését, illetve az összeghatár 50 ezer forintra történő csökkentését

a banki költség hatékonyság elősegítése érdekében, amit indirekt az ügyfelek is tapasztalhatnának a jövőben.

A szervezetet üdvözölte a Nemzeti Versenyképességi Tanács azon javaslatát, amelyről Varga Mihály pénzügyminiszter is beszámolt, hogy megvizsgálnák annak a lehetőségét, hogy a jövőben a nyugdíjak bankszámlára érkezzenek, hiszen míg az aktív korosztály 80 százaléka rendelkezik bankszámlával, addig a nyugdíjasok csak 62 százaléka.

A Magyar Bankszövetség elsősorban azt javasolná, hogy az újonnan nyugdíjba vonulók esetében legyen kötelező mód a kifizetés elektronikusan.

Végezetül, miután a készpénzállomány jelentős, mintegy 70 százaléka a tíz- és húszezresekből tevődik össze, ami egy megtakarítási célú készpénzállomány – ismételte meg a szakember –, ezért a Magyar Bankszövetségnek ennek megmozdítására–legalizálására vonatkozóan is lenne egy "óvatos" javaslata, amit megfontolásra szánnak: a korábbi adóamnesztiához és stabilitási számlához hasonlóan 6 hónapos időkereten belül lehetőség nyíljon egy egyszeri 10 százalékos adókulcs mellett 5 millió forint feletti

készpénzvagyon befektetési számlára helyezésével.

Javaslatok a digitalizációra a Bankszövetségtől A 22 pontos javaslatcsomagot 3+1 pontban sorolta fel az InfoRádióban – mondta a Magyar Bankszövetség elnöke, Becsei András. 1.) Azokban az esetekben, amikor a jelenlegi törvény kifejezetten előírja, hogy egy szerződés csak írásban köthető, a jövőben digitális úton is lehessen szerződni – ilyen például a jelzáloghitel, vagy a nyugdíj-előtakarékossági számla. 2.) A digitalizáció még innovatívabb megvalósítása, például az e-ügyintézési törvény adta lehetőségek kihasználása, például az ügyfélkapus azonosítással vagy az elektronikus tárhely használatával (például a tértivevényes levelek helyett az e-tárhelyünkre jönnének a hivatalos értesítések). 3.) Számos digitális szolgáltatás érhető el az egyes hatóságoknál, a gond csak az, hogy ezek az úgynevezett "digitális szigetek" egy "papírtengerben" találhatók, és sokszor az ügyfelek kötik őket össze, hiszen a digitális kiszolgálás után megkapott pecsétes papírokkal ők járnak egyik helyről a másikra, hogy ott ismét rögzítsék az adatokat és újra kiadjanak egy papírt. +1.) Az azonos tevékenységre azonos szabályozás érvényesüljön a bankszektor és a technológiai cégeknél a szabályok esetleges szigorítása, vagy épp enyhítése révén. Például a pénzügyi tranzakciós illetéknél is van különbség: a magyar székhelyű bankoknak be kell fizetniük ezt, míg a külföldi fintech cégeknél az átutalásoknál nem kell megfizetni a tranzakciós illetéket. Ezért is javasolják ezen díj megszüntetését a lakosság esetében.

Több fejlesztésben is élen járnak a bankok

A bankok léptek be a leghamarabb a digitalizációba, a magyar bankok pedig több fejlesztésben is élen járnak, le is köröznek nyugati bankokat - mondta a Magyar Bankszövetség alelnöke. Jelasity Radován az InfoRádiónak elmondta: ilyen terület az átutalások gyorsasága, bizonyos szolgáltatások mobiltelefonos igénybe vétele (pl. parkolás, autópályamatrica-vásárlás).

"Az előnyünket tovább növeli az azonnali fizetés bevezetése, ami Magyarországon 5 másodperc lesz, szemben az EU-ban most működő 20 másodperccel.

És jön még az QR-kódos fizetés, valamint a »request to pay« rendszer, amikor a szolgáltató küld egy sms üzenetet azzal, hogy az ügyfél hozzájárul-e, hogy egy bizonyos összeget a bank egy bizonyos célra (pl. számlák, díjak befizetésére) levonjon" - mondta Jelasity Radován.

Nyitókép: MTI Fotó: Illyés Tibor