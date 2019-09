Aránytalan szigorról beszélnek a vállalkozások a hatósági büntetések kapcsán

A Balaton déli partján működő mintegy 1600 kiskereskedő, és csaknem 1400 vendéglátó vállalkozó számára jó volt az idei nyári szezon, igaz, az esős időszakok miatt volt olyan cég, amelyik a tavalyi 600 óra helyett csak 400 órát volt nyitva, mondta az InfoRádiónak a Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Somogy Megyei Érdekképviseletének társelnöke. Kertész Rezső hozzátette: "a bevételek körülbelül hasonlóak, vagy körülbelül 10-15 százalékkal magasabbak, mint az előző évben voltak, azonban

jó néhányan egy 10-15 százalékos áremelést is végrehajtottak, ami messze nem az a mérték, amennyit kellett volna,

mert a költségek ennél jóval nagyobb mértékben nőttek."

Kertész Rezső azt is közölte, hogy a Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Somogy Megyei Érdekképviselete a térség országgyűlési képviselőjének támogatásával

jogszabály-módosítást kezdeményez az online pénztárgépek használatának ellenőrzésében.

Nem értenek ugyanis egyet azzal, hogy kisebb szabálytalanságok miatt, mondjuk a pénztárgépek megkésett szervizelése miatt bezárassanak egy-egy üzletet. Úgy vélik, túl szigorú és aránytalan a jogi szabályozás, ami az online pénztárgépek használatával kapcsolatos szabálytalanságokat értékeli.

"Azzal egyetértünk, hogy ha valaki nem ad nyugtát, azt megbüntetik - ennek költségvetési vonzata van. De például a kasszaeltéréseknél Somogyban eddig 5-10 százakékig rugalmasak voltak, más megyei ellenőrök viszont ettől nagyon elrugaszkodtak, és ilyen ügyek miatt is bezárással fenyegettek egy üzletet" - magyarázta Kertész Rezső.

"Ha például később jelenti be az éves szervizre az olajgépet, vagy kasszaellenőrzéskor eltérés van, akkor ezért három éven belüli ismétlődésnél bírság, illetve üzletbezárás jár" – mutatott rá. "Először 12 napos, aztán 30 napos bezárás is jöhet. Ez túl szigorú, és halmazati büntetést jelent, vagyis nem elég, hogy fizetni kell több százezer forintot, még halmazati büntetésért a munkától is eltilthatják a vállalkozást. Ráadásul minden költséget neki kell fizetni, ami mondjuk az alkalmazottal szemben is felmerül. (…) Meghívtuk a terület országgyűlési képviselőjét, aki meghallgatta a vállalkozók észrevételét, és vele együtt

kezdeményezzük, hogy vagy egy egységes ellenőrzési gyakorlatot vezessenek be, vagy módosítsák a jogszabályt.

Ez a következő hetek, hónapok feladata lesz az érdekképvisletnek a képviselővel együttműködve."

A vállalkozók emellett nagyobb rugalmasságot is kérnek a hatósági ellenőröktől, mert azok sokszor a főétkezési időszakokban jelentek meg, feltartva ezzel egy másfél órára is az ellenőrzött vendéglőben a személyzetet.

Nyitókép: Varga György