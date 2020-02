Drasztikus visszaesés: nem kell mindjárt pánikolni

Visszaesés a lakáspiacon – olvasható egyre többször az ágazattal foglalkozó cikkek címében. Mint a Portfolio megjegyzi, a legtöbben az árak zuhanására asszociálnak, noha korántsem biztos, hogy erről van szó.

Természetesen, az árak visszaesése is egy lehetséges forgatókönyv, de emellett az áremelkedés dinamikája, a havi vagy az éves adásvételek száma, a befektetők aránya, a bérleti díjak, vagy akár az elkezdett építkezések száma is csökkenhet, így érdemes alaposabban megnézni, miről is szól az elemzés – hívják föl a figyelmet.

A gazdasági szakportál részletesen sorra veszi, hogy mit is jelent a leggyakoribb lakáspiaci mutatók, így az árak, az árváltozás dinamikája, a lakástranzakciós és vásárlói csoportok száma és aránya, a bérleti díjak, valamint az építőipar helyzete esetében, ha valaki csökkenésről, netán visszaesésről beszél. Ezek ismeretében pedig a visszaesés szó hallatán-láttán,

hogy mire is vonatkozik az adott kifejezés, és utána dönteni, hogy ez valójában milyen mértékben és hogyan befolyásolja az esetleges lakásvásárlási, vagy -eladási szándékunkat, teszik hozzá.

Nyitókép: Pixabay