Heteken belül jöhet a 350

Újabb történelmi mélypontra drágult szerdán délután a forint, az euróval szembeni árfolyama átlépte a lélektaninak tekinthető 340 forintos határt. A forint csak a meglepően magas inflációs adat reggeli megjelenése után kezdett erősödni. Az utóbbi hetekben folyamatosan gyengült a magyar fizetőeszköz.

Ennek egyik oka, hogy az alacsony jegybanki alapkamat és az európai összehasonlításban magas infláció miatt rekord alacsony az úgynevezett reálkamat Magyarországon, és így felerősödött a forint szerepe az úgynevezett carry trade devizaügyletekben - mondta az InfoRádiónak Beke Károly, a Portfolio elemzője.

A szakértő szerint az év első felében folytatódhat a forint gyengülése.

Akár már néhány héten belül számolni kell a 350 forintos euró-árfolyammal.

Így elképzelhető, hogy a jegybank - bár eddig elhárította a forintárfolyamra vonatkozó kérdéseket - lépni fog - ezt megerősítették Nagy Márton MNB-alelnök csütörtöki szavai is. Beke Károly szerint lassan elérhet egy olyan szintre a forint gyengülése, ami már esetleg a jegybank inflációs célját is veszélyezteti, hiszen az importtermékek árán keresztül a gyengébb forint az inflációban is megjelenik. Ezt követően a jegybank már nehezebben hivatkozhat arra, hogy az árfolyam őt nem érdekli, hiszen ha az az inflációs cél teljesülését is veszélybe sodorja, akkor elképzelhető, hogy az MNB szerint is lépni kell.

Kérdés, hogy mikor jön el ez a pillanat.

A friss inflációs adat megjelenése is ráerősít arra, hogy esetleg ebben már a gyengébb forintnak is szerepe lehet - tette hozzá az elemző.

Beke Károly kiemelte, ha a jegybank be is avatkozik, akkor az várhatóan még nem alapkamat-emelés lesz.

Nyitókép: mnb.hu