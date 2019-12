Bezárja nürnbergi és stockholmi bázisát a Ryanair, mert a jövő nyári menetrendet a Boeing 737 MAX-ok hiánya miatt jelentősen vissza kellett vágnia. A gép légialkalmassági engedélyét kiadó Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) vezetője december 11-én tanúskodik a kongresszus illetékes bizottsága előtt a MAX engedélyeztetési eljárásával kapcsolatban - írta meg a Flightglobal és a légitársaság közlése alapján az airportal.hu.

Az eredeti 58, majd az amerikai keskenytörzsű földre parancsolása miatt visszavett tervek szerinti 30 és 20 helyett már csak 10 MAX meglétével számol a Ryanair a 2020-as nyári menetrendi időszakban, ezért újra csökkentenie kellett a kínált kapacitást.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a már meghirdetett menetrendet is módosítani kell, és a típus átadásának leállítása miatt a nürnbergi és stockholmi bázisokat 2020-ban be kell zárni.

Közölték továbbá, hogy más bázisokon is kénytelenek lesznek visszafogni a kapacitásokat, és folyamatosan tárgyalnak a dolgozókkal, az őket képviselő szakszervezetekkel és az érintett repülőterek üzemeltetőivel a végleges menetrenddel kapcsolatban.

(A Ryanairnek többször is nehézséget okoztak korábban a sztrájkok, legutóbb a brit pilóták nyárba belenyúló munkabeszüntetése. Michael O'Leary cégvezető augusztus elején azzal is fenyegetett, hogy túl sok munkavállaló - 500-zal több pilóta és 400-zal több személyzet - dolgozik a cégnél. Ez a költségek mellett a Boeing 737 MAX gépek két légiszerencsétlenség utáni kényszerpihenője miatt is gond a társaságnak.)

Nyitókép: MTI/EPA