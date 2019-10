November végével megszünteti budapesti bázisát a ryanair, a járatait pedig átadja a március óta Buzz márkanév alatt működő lengyel leányvállalatának - írta az Aerotelegraph alapján az airportal.hu. A külföldi szakportál egy általuk látott prezentáció alapján számolt be a változásról.

A magyar szakoldal úgy tudja, hogy a Ryanair budapesti bázisán dolgozó személyzetet erre a hétre állománygyűlésre hívták össze, feltehetően ezen tervezik bejelenteni az elképzelést a dolgozóknak. A Facebookon megjelent prezentációban azt írja a cég, hogy amelyik munkavállaló nem fogadja el a Buzz ajánlatát, azt másik Ryanair-bázisra helyezik át.

A változás oka, hogy a Buzz alacsonyabb költségszinttel működik, mint az ír anyavállalat. A Ryanair-csoport így akarja felvenni a versenyt a lengyel piac után a magyar főváros repterén is a nála alacsonyabb költségekkel működő és ambiciózus növekedést mutató Wizz Airrel.

A Buzz Lengyelországban indult tavaly nyáron, és már akkor bejelentették, hogy a charter járatok mellett menetrend szerinti járatokat is át fog venni. A cég 2019 őszén saját honlapot is kap, ahol a Ryanair-járatokra is foglalhatnak jegyet az utasok.

A Ryanair-csoport egyébként már t légitársaságot üzemeltet: az ír Ryanair (DAC), az osztrák Laudamotion, a brit Ryanair UK, a lengyel Buzz cégeket, valamint a 2019. nyarán létrehozott Malta Airt.

