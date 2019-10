Jelentős átalakításba fogott a Budapesttől búcsúzó ír Ryanair

A Ryanair közlése szerint nem fogja érinteni az utasokat az, hogy novemberben megszűnik a Ryanair budapesti bázisa és azt átveszi a lengyel alapítású, Buzz nevű légitársaságuk, és ez fogja üzemeltetni a továbbiakban a járatokat. A már megvett jegyek ugyanúgy érvényesek és a meghirdetett járatokat is teljesítik - mondta Samu Ádám, az Airportal főszerkesztője az InfoRádióban.

A jegyárak értékét a piaci verseny fogja szerinte meghatározni. "Ha Budapestet nézzük, a Ryanair a WizzAirrel szemben szeretne magának nagyobb mozgásteret biztosítani költségoldalon, hogy alacsonyabb jegyárak mellett is tudjon nyereségesen üzemelni. Ez azonban nem egyértelműen vonja maga után, hogy olcsóbbá válnak a jegyek az utasoknak."

Légitársaságokat fial

A Ryanair a cserével egy költségcsökkentő akciót hajt végre, annak jegyében, hogy - a többi társasághoz hasonlóan - folyamatosan próbálja optimalizálni a költségeit. "A Ryanair hálózatában ez mostanság egy trend, az EU-ban ugyanis több légitársaságot is alapított a cég, például Máltán is, amibe kiszervezik az olasz és a francia bázisokat. Információink szerint

a pilóták már nem az ír Ryanair légitársaság alkalmazottai lesznek, hanem egyéni vállalkozói szerződéssel akarják őket alkalmazni, ami egyfajta költségcsökkentést jelent majd a cégnek"

- mondta a szakember. (A Ryanairnek többször is nehézséget okoztak korábban a sztrájkok, legutóbb a brit pilóták nyárba belenyúló munkabeszüntetése. Michael O'Leary cégvezető augusztus elején azzal is fenyegetett, hogy túl sok munkavállaló - 500-zal több pilóta és 400-zal több személyzet - dolgozik a cégnél. Ez a költségek mellett a Boeing 737 MAX gépek két légiszerencsétlenség utáni kényszerpihenője miatt is gond a társaságnak.)

Öt légitársaság A Ryanair-csoport már öt légitársaságot üzemeltet: az ír Ryanairt (DAC), az osztrák Laudamotiont, a brit Ryanair UK-t, a lengyel Buzzt, valamint a 2019. nyarán létrehozott Malta Airt.

Samu Ádám, az Airportal főszerkesztője arról is beszélt, hogy ez utóbbi gyakorlatilag egy ultimátum a pilótáknak, hiszen a Ryanairtől kikerült dokumentum szerint az érintett dolgozók két lehetőség közül választhatnak: vagy elfogadják ezt az új, egyéni vállalkozói szerződést, vagy elmennek a Ryanair egy másik külföldi bázisára dolgozni.

Nyitókép: Pixabay