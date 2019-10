Csak 2025-re épül fel Ferihegyen az új utasforgalmi épület

Az úti célok között továbbra is vezet London, de a bővülő járatkínálatnak köszönhetően kiemelkedő, 10 százalék feletti növekedés mutatkozik Tel-Aviv, illetve Moszkva felé is idén - derült ki a Budapest Airport workshopján, amelyet a légitársaságok és az utazási szakma képviselőinek tartott.

A budapesti repülőtérről 145 úti célra 46 légitársaság kínál járatokat. Idén a hosszú távú útvonalakon elérhető ülőhelykínálat eléri az egymilliót. A téli menetrendben elérhetővé válik Luxembourg, ahová eddig nem volt közvetlen kapcsolat Budapestről - számolt be az airportal.hu.

Az utasforgalom növekedése egy új terminál megépítését tette szükségessé. Az új utasforgalmi épület fejlesztése és az ezzel kapcsolatos egyeztetés jelenleg munkacsoportokban zajlik, a terminál átadása a reptérüzemeltető tervei szerint 2025-ben várható.

A Budapest Airport a meglévő terminálépületekben közel 6,5 milliárd forint értékben hajtott és hajt végre beruházásokat az utaskiszolgálás infrastrukturájának és folyamatainak fejlesztésére. A kettes terminálon plusz két utasbiztonsági csatornát adtak át nyár elején, így 8-8 ellenőrző folyosó áll rendelkezésre az A és B oldalon. Mindezeknek köszönhetően az átlagos várakozási idő az ellenőrzőpontoknál a reptérüzemeltető kimutatásai szerint nem több, mint 10 perc.

A Budapest Airport fix kordonrendszert alakított ki a check-inpultok előtt, így az utasok rendezettebb sorokban várakozhatnak, hasonlót vezetnek be az utasbiztonsági ellenőrzés és az útlevélkezelés előtt is. A megnövekedett utasszám kezelését segíti a 12 új elektronikus útlevél-ellenőrző kapu, valamint az önkiszolgáló csomagfeladó pultok is, amelynek használati lehetőségét a jövőben minél több légitársaság utasaira szeretnék kiterjeszteni. Bővült a poggyászkiadó tér is, ahol irodák és raktárak elbontásával tették tágasabbá a területet.

Nyitókép: MTVA/Balaton József