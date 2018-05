Nekiment az EB a pálinka adózásának is

Az Európai Bizottság indokolással ellátott véleményt küldött Magyarországnak, mert véleménye szerint bizonyos párlatokra vonatkozó adószabályok a helyi termékeknek kedveznek, amivel Magyarország megsérti az erre vonatkozó uniós irányelvet. Az NGM válaszként arról írt, hogy a magyarok egészségének védelmében alkották meg a népegészségügyi termékadót.

Az uniós bizottság csütörtöki tájékoztatása szerint uniós jogba ütközik, hogy például a pálinkára, valamint bizonyos növényi eredetű italokra - amelyeknél a nemzeti termelés jelentős - Magyarország mentességet biztosít a népegészségügyi termékadó alól.

Megjegyezték:

más hasonló áruk, például a vodka, a whisky, a gin vagy a brandy esetében azonban nincs ilyen mentesség, tehát az ezekre az italokra kivetett adók magasabbak. Ez sérti az Európai Unió működéséről szóló szerződés vonatkozó cikkét.

Amennyiben Magyarország a következő két hónapban nem hozza meg a szükséges intézkedéseket, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

Az Európai Bizottság két évvel ezelőtt indított kötelezettségszegési eljárást Magyarország ellen a 2011 szeptemberében bizonyos élelmiszerekre vonatkozó új termékadó bevezetetése miatt. Az adót 2015. január elsején más, alkoholtartalmú italokra is kiterjesztették, kivéve a házi gyümölcspárlatokra és a növényi alapú gyomorkeserűre. Azaz a pálinka és a Zwack Unicum nem került a szabályozás alá.

Vizsgálják az elmarasztalást

A kormány vizsgálja az Európai Bizottság elmarasztaló döntését a szeszesitalok magyarországi adóztatásáról, de

a bizottságtól eltérően nem tekinti piacvédőnek a szabályozást

- közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A minisztérium hangsúlyozta, a kormány továbbra is messzemenőkig elkötelezett a magyar emberek egészségének megőrzése, az egészséges táplálkozás elősegítése iránt. Ezért alkotta meg 2011-ben az egészségkockázatot jelentő termékek adóját, a népegészségügyi termékadót, amely azóta nemzetközi elismertségre tett szert.

Jelezték azt is, a brüsszeli döntés ellenére a magyar kormány továbbra is megtesz mindent, hogy a fokozott egészségkockázatot jelentő termékek fogyasztásának korlátozásával a magyar emberek egészségét megőrizze. Felidézték, hogy 2015. január 1-je óta - tekintettel káros élettani hatásukra - a legtöbb szeszes ital, így az úgynevezett kommersz szeszek után is népegészségügyi termékadót kell fizetni.