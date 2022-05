Új helyen jönnek hirdetések a YouTube-ra

Ez is a "rövidekkel" kapcsolatos, megjelennek ugyanis ezekben is a hirdetések. A vállalat elsősorban promóciókat és mobilappokat reklámoz majd a rövidekben, állítása szerint a hirdetők visszajelzései és a mérhető eredmények is pozitívak - írta az Origo.

A TikToktól "elirigyelt" és létrehozott rövid videós szegmens már eléggé befutott a YouTube-on is. Nem véletlen tehát a nagy pénzkeresési szándék, hiszen már napi közel 30 milliárd megtekintést generálnak a Shorts videók.

Nyitókép: Unsplash.com