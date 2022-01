Hogyan legyünk divatosak bármilyen szituációban? A legtrendibb ruhák nőknek (x)

Sneakerek

Ha valóban minden körülmények közt stílusosak szeretnénk maradni, a sneaker kötelező darab. Egy fehér vagy fekete sneaker már önmagában is feldobja öltözetünket. Remekül kombinálható farmerral, szoknyával és ruhával egyaránt. Nem kell kompromisszumot kötnünk vele, ha kellően csajosak és sportosak is szeretnénk lenni egyszerre.

A sneaker ráadásul elegánsabb öltözetekhez is jól mutat, sőt manapság a stílusosság csúcsa, ha blézerhez sneakert veszünk fel. Próbáljuk ki: vagányak és mégis stílusosak is lehetünk benne egyszerre.

Kendők és sálak – a stílusos megjelenés képviseletében

Ezen apró kiegészítőket viszonylag kevesen használják, pedig egy nyakra kötött kendő teljesen feldobja még az elegánsabb szettjeinket is. Egy egyszerű farmer plusz ing kombinációt hihetetlenül stílusossá tehet egy mintás vagy egyszínű selyem nyaksál. Milyen színnel és mintával válasszunk sálat? Manapság már nem kell törvényszerűen a cipőhöz vagy a táskához kombinálni a többi kiegészítőt.

Egy farmerhoz és egy világos felsőhöz tökéletesen mutat egy tengerészcsíkos selyemkendő is, annak ellenére, hogy táskánk és cipőnk fekete. Ha elegánsabb megjelenéshez tervezünk, akkor az egyszínű darabok közül is választhatunk. Ilyenkor viszont pamut helyett már a szatén vagy selyem anyagok közül válasszunk. Egy fekete kiskosztümöt például borzasztó dögössé varázsolhat egy csinosan megkötött bordó nyakbavaló. Ne feledkezzünk meg viszont a szalagokról sem. Igazán bájos lehet egy a gallér alá kötött selyemszalag vagy egy masniba rendezett sál. Chanel óta tudjuk, hogy még a legvisszafogottabb öltözéket is kedvessé és nőiessé varázsolja, érdemes tehát beszerezni néhány kendőt magunknak.

Egyszerű fazonú pólóruha – szinte bármely alkalomra

A pólóruha időtlen ruhadarab. Az elegánsabb fazonok még az irodában dolgozóknak is kellően üzleties viseletet nyújthatnak, például leggings mellé vagy egy pár elegáns magassarkúval, tehát abszolút univerzális darabról beszélhetünk. Csinos és kényelmes öltözetet jelent akár otthonra is, vagy a boltba leszaladni. Szerencsére minden alkathoz jól állnak az egyszerűbb szabású fazonjai, ezért nem nagyon kell gondolkodnunk a választásunkon. Ha csinosak szeretnénk lenni, de nincs ötletünk hirtelen, hogy mit vegyünk fel, a pólóruha lesz a megoldás.

Maradj stílusos alvás közben is!

A női önbecsülés legjobb erősítője, ha akkor is kifinomult és stílusos az öltözködésünk, ha azt csak mi látjuk. Ne elégedjünk meg a szakadt pólóval és a kinyúlt pizsamának való nadrágokkal. Igenis válasszunk dögös és stílusos pizsamákat alváshoz. Nézelődjünk a női pizsama kínálat legtrendibb modelljei között, hogy megtaláljuk a tökéletes darabokat. Ne csupán kényelmes legyen hát hálóruhánk, de csinos is – másképp könnyen elszokhatunk az igényes öltözködéstől lassacskán.

