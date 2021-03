Havazással lep meg minket a hétvége – videó

Európa nyugati részének időjárását a Brit-szigetek fölött elterülő magasnyomású légköri képződmény alakítja, melynek területén nagyrészt csapadékmentes, nyugodt időjárás jellemző, de az anticiklon peremén Franciaországban gyenge eső előfordul. Ezen anticiklon, valamint a Fekete-tenger térségében elhelyezkedő ciklon közös áramlási rendszerében Közép-Európát hidegebb légtömegek érik el, az átlagostól alacsonyabb hőmérsékletek jellemzők – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A Földközi-tenger fölött egy mediterrán ciklon van kialakulóban. Az Ibériai-félszigetre is megérkezik az észak felől érkező hidegebb légtömeg, így már ott is visszaesik a hőmérséklet.

A Kárpát-medencét péntek estig nem éri el időjárási front, erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett záporok, hózáporok kialakulhatnak.

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, a késő esti órákban szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet leginkább a Dunántúlon. Helyenként, nagyobb eséllyel a Duna-Tisza közén alakulhat ki zápor, estefelé, valamint éjszaka egyre inkább havas eső zápor, hó- és jégdarazápor. Emellett a délkeleti határvidék közelében lehet gyenge vegyes csapadék. Éjszaka nyugat felől csökken a felhőzet, de a Duna-Tisza közén és a keleti megyékben marad az erősen felhős, borult égbolt.

Pénteken alapvetően erősen gomolyfelhős időben lesz részünk több-kevesebb napsütéssel, de lehetnek – főleg az Észak-Dunántúlon – felhősebb körzetek. Szórványosan kialakulhat zápor, valamint egyre többfelé hózápor, sőt néhol az ég is megdörrenhet. Az északnyugati, északi szél fokozatosan veszít erejéből és délután, valamint pénteken már csak élénk lökésekre kell számítani a Dunántúlon és a keleti megyékben.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –5 és +1 fok között alakul, de az északi kevésbé felhős völgyekben ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 5 és 9 fok között változik.

A több-kevesebb napsütés mellett szórványosan záporokra, hózáporokra is készülni kell a hétvégén. Melegedés továbbra sem várható, a maximumok jellemzően 10 fok alatt maradnak, a leghidegebb órákban pedig néhol mínusz 5 fok alá is hűlhet a levegő.

Szombaton jellemzően felhős lesz az ég, az északkeleti megyékben süthet ki hosszabb időre a nap. Szórványosan várható hózápor, zápor, északnyugaton helyenként kisebb havazás, havas eső is lehet. Időnként megélénkül, a Dunántúl nyugati részén meg is erősödik a szél. Hajnalban általában mínusz 5 és plusz 1 fok közötti értékeket mérhetnek, de a fagyzugokban hidegebb is lehet. Kora délutánra 4 és 9 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Vasárnap az ország déli, délkeleti felén csak rövid napos időszakok valószínűek. Az északnyugati tájakon napos idő lesz a jellemző, majd a Kisalföldön estefelé erősebben megnövekedhet a felhőzet. Főleg a déli megyékben fordulhat elő hószállingózás, havas eső, eső, másutt számottevő csapadék nem valószínű. Estefelé északon, északnyugaton lehet egy-egy zápor, hózápor. A szél sok helyen megélénkül, a Dunántúl nyugati részén meg is erősödik. A minimumhőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 1 fok között várható, de a fagyzugokban hidegebb is lehet. A csúcshőmérséklet 5 és 10 fok között valószínű.

Még egy hétig marad az ilyenkor szokásosnál hidegebb idő.

Nyitókép: Pixabay